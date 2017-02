2017-02-13 13:10:00.0

Diskussion bei der Bürgerversammlung Wenn der Bus Nassenbeuren verpasst

Was die Menschen bewegt. Ärger über umgesägte Bäume Von Johann Stoll

Es gibt im Wesentlichen drei Möglichkeiten, wie Bürgerversammlungen ablaufen: einschläfernd, weil die Bürger keine Anliegen haben - weder Kritik noch Zuspruch. Oder turbulent und emotional, weil Druck im Kessel ist und die Leute Dampf ablassen wollen. Es gibt aber auch die dritte Variante, mit viel gegenseitigem Respekt und einer gehörigen Portion Humor. In Nassenbeuren im Landgasthof mit rund 70 Interessierten war von Letzterem viel zu spüren.

Da war zum Beispiel die Geschichte mit dem Bus. Der Fahrer hat offenbar Probleme, Nassenbeuren zu finden, wie ein Vater erzählte. Bis nach Lohhof sei er schon gefahren, als er umdrehen musste, um Schüler in Nassenbeuren abzuliefern. Stadtrat und Busfahrer Max Heim hatte dafür die Erklärung parat. Es habe eine Umstrukturierung gegeben. Jetzt würden bevorzugt Fahrer aus dem Raum Augsburg die Linien bei Mindelheim bedienen. „Und die kennen sich nicht aus“.

Zuständig sei nicht die Stadt, sagte Bürgermeister Stephan Winter, sondern der Landkreis. Er wolle den zuständigen Mitarbeiter anrufen. Der heißt übrigens Sommer, sagte Winter.

Zwei Kastanien wurden gefällt

Den Nassenbeurern brannten aber auch andere Themen unter den Nägeln. Kritik setzte es zum Beispiel über den Umgang mit dem Baumbestand in Nassenbeuren. Mehrere Redner äußersten, es werde zu schnell umgesägt. Solche Klagen gab es früher aus der Stadt, weniger aus ländlichen Ortsteilen wie Nassenbeuren. Zwei Kastanien wurden gefällt, die zuvor keinen kranken Eindruck gemacht hätten, sagte ein Nachbar. Er sprach von großer Enttäuschung. Es würden einfach Tatsachen geschaffen.

Sorgen macht den Nassenbeurern offenbar auch die Lindenallee. Zwei Bäume seien in schlechtem Zustand. Sie sollten ersetzt werden, „aber nicht durch Baby-Bäume“, wie es eine Frau in ihrem schriftlichen Beitrag formuliert hatte, den Bürgermeister Stephan Winter verlas. Richard Preckle meint, die ganze Lindenallee brauche keinen Rückschnitt der Äste. Grundsätzlich kritisierte auch er, dass im Zweifel Bäume umgesägt werden. Der Rathauschef argumentierte, dass unsere Gesellschaft nicht bereit sei, Risiken einzugehen. Passiert ein Unfall durch einen herabfallenden Ast oder umstürzenden Baum, sei der Ärger groß.

Flächen werden „überpflegt“

Eine weitere Rednerin sagte, die Lindenallee sei besonders geschützt. Sie finde es schade, dass die Grünflächen zwischen den Bäumen „überpflegt“ werden. Es werde gemäht „auf Teufel komm’ raus“. Auch hier sieht sich der Bürgermeister in einem Zwiespalt. Lasse die Stadt der Natur freien Lauf, heiße es, sie lasse alles verkommen. Winter schlug einen Kompromiss vor. Ein Teil könnte der Natur überlassen werden, ein anderer gepflegt werden. Er könne sich vorstellen, ein Schild anbringen zu lassen, wo nicht gemäht werde. Schilder in der Lindenallee und bei Maria Schnee lösen aber auch keine Jubelstürme aus. Eine Rednerin kritisierte die Parkschilder an der Wallfahrtskirche. Sie störten massiv den schönen Gesamteindruck. Der Bürgermeister will prüfen lassen, ob die Schilder wegfallen können.

Dauerthema auf jeder Bürgerversammlung ist der Verkehr. Ein Vater bat darum, dass in der Kirchstraße die Geschwindigkeit reduziert werde. Dort spielten kleine Kinder oft auf der Straße. In Richtung Süden wird es eine Messtafel geben, die die Geschwindigkeit der Autos anzeigt. Richard Preckle hatte sich im Vorjahr noch über die „Wegelagerei“ beklagt. Das sei besser geworden, sagte er diesmal. Die Stadt gibt doppelt so viel für die Verkehrsüberwachung aus, wie sie über Verwarnungsgelder einnimmt, sagte der Bürgermeister. 45 000 Euro Kosten stehen 28 500 Euro an Einnahmen gegenüber.

Raser unterwegs

Zu schnell gefahren wird nach wie vor am Landgasthof. Winter sieht aber wenig Chancen, die geltende Begrenzung von 70 auf 50 absenken zu lassen.

Georg Schmid mahnte den Zustand eines Richtwegs in der Nähe des Gasthofes an. Die Waldbesitzer müssten den Weg herrichten, der für die Nassenbeurer als Spazierweg eine Bedeutung hat. Winter will Kontakt mit dem Forstamt aufnehmen und bitten, dass es die Sanierung in die Hand nimmt.

Ohne Diskussion informierte der Bürgermeister über die Pläne der Bahn, einzelne Übergänge schließen zu lassen. In der nächsten Stadtratssitzung soll eine Stellungnahme der Stadt Mindelheim verabschiedet werden. Die Bahn müsse in manchen Punkten noch nachbessern, forderte Winter.