2017-01-09 12:10:00.0

Dreikönigstreffen Wenn eine Ferienwohnung zehn Kühe ersetzt

Bei den Freien Wählern geht es um Urlaub auf dem Bauernhof - und um ein paar andere Themen. Von Franz Issing

Draußen klirrende Kälte, drinnen Frühlingsgefühle: Die weckte Tobias Klöck von der Unterallgäu Aktiv GmbH, als er beim Dreikönigstreffen der Freien Wähler im Gasthaus Zum Schwanen detailliert die Ausweisung von 21 potenziellen „Glückswegen“ im Kneippland Unterallgäu ankündigte. Auf diesen Rundwegen können ab 2021 Radler und Wanderer Natur- und Kulturschätze erkunden und Geschichte hautnah erleben. Das vom Landkreis getragene Projekt stieß bei den Freien Wählern auf großes Interesse und auch bei Angelika Soyer, der Vorsitzenden des 506 Mitglieder zählenden Vereins „Mir Allgäuer – Urlaub auf dem Bauernhof“. Die Landwirtin stellte vier Betriebe aus der Region vor, die wie viele Milchbauern in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zur Sicherung ihrer Existenz erfolgreich auf das zweite Standbein „Tourismus“ setzen.

„Urlaub auf dem Bauernhof ist absolut trendy und wird gebucht wie nie zuvor“, berichtete Soyer. „Weil sich die Gäste in Zeiten von Terror und Gewalt auf dem Lande sicherer fühlen“, vermutet die Bäuerin aus Kranzegg-Rettenberg. „Diese Chance gilt es für die grüne Branche zu nutzen“, empfahl sie und rechnete vor: „Eine Ferienwohnung bringt den Umsatz von zehn Kühen.“ Da sei es schon zu überlegen, ob man den Stall vergrößere oder sich Gäste ins Haus hole.

ANZEIGE

Vor allem, so Soyer, komme es darauf an, Gastgeber mit Herz zu sein. „Denn Gefühle sind die Währung der Zukunft“, gab sie sich überzeugt und schnürte schon mal attraktive Urlaubspakete für verschiedene Zielgruppen. „Wie wär’s zum Beispiel mit einem Heiratsantrag über den Wolken beim Rundflug über Schloss Neuschwanstein oder mit Kindergeburtstag im Skyline Park?“

Mit großem Interesse verfolgten die Freien Wähler – unter ihnen auch viele Bürgermeister sowie Kreis- und Gemeinderäte – die Ausführungen von Landrat Hans-Joachim Weirather zum Thema Kreispolitik. Der Landkreischef freute sich besonders, dass das Unterallgäu im Jahr 2016 im Vergleich zwischen 403 Kreisen und kreisfreien Städten des Magazins Focus auf Rang drei gesetzt wurde. Das Unterallgäu zähle damit zu den lebenswertesten Regionen in Deutschland und belege auch als Wirtschaftsraum einen Spitzenplatz.

Weirather gab sich zuversichtlich. Auch er misst dem Tourismus große Bedeutung bei. „Im großen Konzert der Gebietskörperschaften wollen wir unbedingt mitspielen“, erklärte er. Angesichts einer Million Gästeübernachtungen pro Jahr im Unterallgäu schwärmte er von „einer Menge Holz“, machte aber gleichzeitig deutlich, dass eine solche Zahl nur mit Leuten zu erreichen sei, die viele gute Ideen haben. Und noch ein Ziel, dass Weirather mit Nachdruck verfolgen will: junge Leute und Berufsanfänger für den Wirtschaftsraum Unterallgäu zu begeistern und sie zu bewegen, dauerhaft hier ihre Zelte aufzuschlagen.

Von der Kapelle „Milchharmonie“, die den musikalischen Teil des Treffens bestritt, meldete sich Hermann Frei aus Salgen zu Wort. „Die Jugend nicht zu vernachlässigen und sie mehr in die musikalische Ausbildung einzubinden“, mahnte er bei den Kommunalpolitikern an. „Ducken Sie sich nicht weg mit dem Argument: Das kostet zu viel“, lautete sein Appell. Beim Landrat rannte der Musiker offene Türen ein. Sein Bestreben sei es, so Weirather, dass alle Kinder im Landkreis in den Genuss einer musikalischen Früherziehung kommen und auch Kultur in all ihren Facetten kennenlernen.

Nach Kammlach war auch der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl gekommen. Er versprach nach einem kurzen „Ausflug“ in die Landespolitik, für eine Rettungswache rund um die Uhr in Bad Wörishofen zu kämpfen. Ein neues Gutachten eröffne hier neue Perspektiven.

Dass Kammlach heuer 850 Jahre alt wird und 1167 erstmals urkundlich erwähnt wurde, erwähnte in seinem Grußwort Bürgermeister Josef Steidele. Der Gemeinderat will in den nächsten Wochen über Umfang und Zahl der Jubiläumsfeierlichkeiten entscheiden. In diesem Jahr soll mit einer sicheren Wasserversorgung auch ein lang gehegter Wunsch der Bürger in Erfüllung gehen.