2017-09-02 00:33:27.0

Ehrenamt Wenn einer eine Reise tut ...

Ingrid und Hans Hassmann organisieren seit vielen Jahren Busreisen für Senioren. Sie würden dieses Amt gerne in jüngere Hände legen, doch bislang hat sich kein Nachfolger gefunden. Und so lange machen die beiden eben weiter Von Franz Issing

Wenn einer eine Reise tut, kann er bekanntlich viel erzählen. Hans Hassmann ist da keine Ausnahme. Der Seniorenbeauftragte der Marktgemeinde und seine Frau Ingrid investieren in die Betreuung älterer Menschen viel Freizeit und auch Herzblut. Und das alles ohne Aufwandsentschädigung, versteht sich. Seit 2003 hat das Ehepaar etwa 1600 betagten Bürgern aus Türkheim und Umgebung zu unvergesslichen Busreisen verholfen. Doch damit nicht genug des ehrenamtlichen Engagements, das bis ins Jahr 2000 zurückreicht und ihm Kreisaltenheim St. Martin seinen Anfang nahm.

Dort verbrachte die Mutter von Ingrid Hassmann ihren Lebensabend. Bei Besuchen kamen Tochter und Schwiegersohn näher mit älteren Menschen in Berührung. „Wir müssen unbedingt etwas tun, um sie aus ihrer Einsamkeit herauszuholen“, überlegten sie. Gesagt, getan. So gestalteten die Hassmanns mithilfe von Freunden und Sponsoren beim Seniorenheim ein grünes Paradies, einen Sinnesgarten mit Barfußweg und Kneipp-Anlage. Eigentlich hatte der frühere Rathauschef Silverius Bihler bei einem Altherren-Fußballmatch die Aktion „Seniorenhilfe“ bei Hans Hassmann angestoßen. Der nahm den Ball an und organisierte zunächst für dieses Klientel Ausflüge mit Privatfahrzeugen in die nähere Umgebung. Angesteuert wurden damals unter anderem der Skyline-Park oder auch Klosterlechfeld. „Vor allem die Rollstuhlfahrer kamen da mal raus“, erinnert sich Hassmann.

Dem früheren Reiseleiter für das Bundesbahn-Sozialwerk Augsburg und DB-Fahrdienstleiter war sein neuer Job buchstäblich auf den Leib geschnitten. Er entwickelte schnell ein Gespür für die Bedürfnisse älterer Menschen und unternahm mit ihnen Kurzreisen zu attraktiven Zielen in ganz Bayern. Beim ersten von insgesamt 33 Tagesausflügen lernten die Teilnehmer die Schönheiten der Bergwelt um Oberstdorf kennen. „Wir haben immer Orte angepeilt, zu denen unsere Fahrgäste auch einen Bezug hatten“, bemerkt der 69-jährige Touristiker. Waren es anfangs nur 40 bis 50 Passagiere, welche die Dienste des Ehepaares Hassmann in Anspruch nahmen, mussten bereits 2008 zwei Busse eingesetzt werden.

So steuerte man 2014 den malerischen Tiroler Ort Elmau am Wilden Kaiser an, dort fanden die Dreharbeiten für die TV-Serie „Der Bergdoktor“ statt. Den bekamen die Türkheimer nicht zu Gesicht, durften sich aber in seiner Praxis und auf dem Bauernhof der Fernseh-Familie Gruber umsehen. Weitere Reisen führten ins Salamander-Museum in Kornwestheim. Besucht wurde auch eine Ausstellung eines bekannten Türkheimer „Gewächses“, des Malers und Bildhauers Johann-Georg Bergmiller in Augsburg.

Mit Hans Hassmann wandelten Türkheimer Senioren schließlich bei einer Schlössertour auf den Spuren von König Ludwig und ließen sich mit dem Bus auf den geschichtsträchtigen Obersalzberg in Berchtesgaden chauffieren.

Wenn der Türkheimer Seniorenbeauftragte seine zahlreichen Busfahrten Revue passieren lässt, fällt ihm spontan so manch lustige Anekdote ein. „Beim Verteilen von Karten für die Bergbahn mischten sich einmal von mir unbemerkt zwei fremde Personen unter meine „Schäfchen“, hielten die Hand auf und tauchten schnell unter“, erzählt er und auch, dass die Bergbahn ihm die Tickets ersetzt hat.

Und noch eine Story: Bei der Kaffeepause auf einem Rastplatz bedienten sich zwei „blinde Passagiere“ von der Brotzeit der Türkheimer. Sie hätten sich im Bus geirrt, redeten die sich raus.

Was Hans Hassmann und seine bessere Hälfte besonders freut? „Leute, die mit uns reisen sind sehr dankbar“. Nicht selten bekommen die Assmanns Briefe, in denen ihnen beste Betreuung bescheinigt wird. „Wir können uns nicht erinnern, jemals an einem so gut organisierten Ausflug mit so viel sachkundigen Informationen teilgenommen zu haben“, schwärmte ein Ehepaar. Solches Lob geht den beiden Seniorenbetreuern wie Honig runter.

Sie freuen sich auch darüber, dass sie alle Gäste bisher wieder gesund nach Hause gebracht haben und erwähnen lobend: „Bei all unseren Aktionen wurden wir von einem tollen Freundeskreis unterstützt“. So bei der Gründung einer von drei Türkheimer Radlergruppen, bei der sich jeweils dienstags ältere „Pedalritter“ auf Strecken von 30 bis 40 Kilometer abstrampeln.

„Den Senioren, die nach dem Krieg unser Land wieder aufgebaut haben, wollen wir mit speziell auf sie zugeschnitte Aktionen etwas zurückgeben“. Zu diesem Angebots-Paket gehört auch ein Ratgeber, den Hans Hassmann zusammen mit dem Ex-Rathauschef Sebastian Seemüller herausgegeben hat und der älteren Bürgern viele Möglichkeiten zur Betätigung eröffnet.

Am Ende schließlich noch ein Wermutstropfen. Ingrid und Hans Hassmann wollen ihren sozialen Job aus Altersgründen aufgeben und suchen seit zwei Jahren händeringend einen Nachfolger.

Bis der gefunden ist, wollen sie erst einmal weitermachen. Schon nächste Woche schaltet das Ehepaar wieder einen Gang höher und steuert mit etwa 100 Senioren und immer demselben Busfahrer die alte Reichsstadt Nürnberg an, wo Gegenwart und Historie sich die Hand reichen.

Noch sind einige wenige Plätze frei: Am Dienstag, 5. September, und am Donnerstag, 7. September, geht die Ausfahrt mit dem Reisebus um 7 Uhr im Schlosshof des Rathauses mit dem Reisebus los, Rückfahrt nach Einkehr, Ankunft ist gegen 21.30 Uhr geplant. Anmeldung im Rathaus Zimmer 4, bei Frau Böck.