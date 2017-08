2017-08-10 10:00:00.0

Städtepartnerschaft Wie aus einer Idee ein Erfolgsmodell wurde

Die ersten jungen Spanier haben ihre Ausbildung zum Koch bestanden. Wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Von Wilhelm Unfried

Bürgermeister Stephan Winter gratuliert zwei Jungköchen zur bestandenen Prüfung – eigentlich kein Grund für eine Einladung ins Rathaus. Doch Adria Cuenca Navarro und Jamal Balyamna Bijjou sind keine gewöhnlichen Auszubildenden. Sie stammen aus Mindelheims Partnerstadt Sant Feliu de Guixols und ihre Ausbildung war nicht ganz so einfach. Die beiden waren im Rahmen des Projektes MobiPro-Eu zur Linderung der Jugendarbeitslosigkeit in Spanien ins Unterallgäu gekommen. Und alle Beteiligten – Kolping, Agentur für Arbeit, Berufsschule und Stadt Mindelheim – zeigten sich ein wenig stolz, dass es gelungen war, viele bürokratische Hürden zu umschiffen. Und nicht zuletzt waren die beiden jungen Männer stolz darauf, dass sie trotz der großen Sprachbarrieren auch bei den schulischen Anforderungen mithalten konnten.

Es war im Jahr 2003, als die Meldung über die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Spanien die Runde machte. Roland Ahne, damals noch Stadtrat und heute Dritter Bürgermeister, machte sich seine Gedanken und flog nach Spanien. Dort arbeitslose Jugendliche und im Unterallgäu besonders im Hotel- und Gaststättengewerbe unbesetzte Lehrstellen – das passte doch zusammen. In Spanien fielen die Überlegungen, Jugendlichen hier einen Ausbildungsplatz zu besorgen, auf fruchtbaren Boden; ein Jahr später kamen die ersten Ausbildungswilligen nach Mindelheim. Mittlerweile gab es dann auch das passende EU-Förderprogramm für Aktionen wie diese.

Bürgermeister Winter erinnerte nochmals an den Ablauf: Sprach-Crash-Kurs für Deutsch in Spanien, Speed-Dating mit Ausbildungsbetrieben im Forum, drei Monate Praktikum und anschließend Beginn der Lehre. Er bedankte sich bei den Beteiligten. Man sei mit den Problemen gewachsen. Der Sprachunterricht sei über die Kolpingakademie (vertreten durch Martin Ruf) forciert worden und ein gewaltiger Fortschritt sei die Einrichtung einer eigenen Spanier-Klasse an der Berufsschule Bad Wörishofen gewesen, wofür er sich nochmals recht herzlich beim scheidenden Schulleiter Reinhard Vetter bedankte.

Anfangs wurden einige Probleme unterschätzt

Die beiden Rathaus-Mitarbeiterinnen Alexandra König und Ute Bergmaier hätten ebenfalls unruhige Zeiten hinter sich, denn vor allem die Unterbringung sei ein Problem gewesen. Brigitte Riedmaier habe sich voll engagiert und sei zu einer „Ersatzmutter“ geworden. Und auch die Agentur für Arbeit war involviert, der Dank galt stellvertretend Thomas Dürr und Sebastian Schulz.

Winter gab auch zu, dass man anfangs doch einige Probleme unterschätzt habe. Er lobte aber die beiden jungen Männer, dass sie diesen Schritt gewagt und vor allem durchgehalten hätten. Man habe gerne geholfen, denn die Städtepartnerschaft habe somit einen Sinn bekommen. Man feiere nicht nur, sondern helfe sich auch. Leider werde nun das EU-Hilfsprogramm auslaufen, die vorhandenen Gelder in die Betreuung von Flüchtlingen umgeleitet. Der Bürgermeister bedankte sich den Angesprochenen abschließend mit einem Geschenk. Die beiden Köche bekamen standesgemäß unter anderem einen Kochlöffel.

Und dann kamen natürlich die jungen Köche zu Wort. Beide sprechen nun sehr gut Deutsch. Navarro lernte im Kneippianum in Bad Wörishofen, Bijjou im Morada-Hotel. Sie wollen zunächst noch weiter in Deutschland bleiben und arbeiten. Bijjou könnte sich durchaus vorstellen, einmal ein eigenes Tapas-Lokal hier aufzumachen. Der Anfang sei schon hart gewesen, doch zum Glück sei man Dank des Flughafens in Memmingerberg immer mal schnell in der Heimat gewesen.

Und was mögen die beiden Köche von der Allgäuer Küche am liebsten? Natürlich Kässpätzle. Und an der spanischen Küche lieben sie eine gemischte Paella sowohl mit Reis als auch mit Nudeln.

Nach Auskunft von Brigitte Riedmaier sind derzeit noch acht junge Spanier in Ausbildung. Leider hätten in der Vergangenheit nicht alle die Prüfung geschafft, vor allem die Theorie sei eine Hemmschwelle. So fehlten einem fünf Punkte in Sozialkunde für den erfolgreichen Abschluss der Prüfung. Und einige hätten auch die Ausbildung – nicht zuletzt wegen des Heimwehs – abgebrochen.