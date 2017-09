2017-09-14 18:06:00.0

Diskussion zur Bundestagswahl Wie dem Pflegenotstand begegnen?

Alle Kandidaten wollen den Berufszweig attraktiver machen, die Ansätze sind jedoch unterschiedlich Von Johannes Schlecker Und Dominik riedle

Das Themenspektrum war groß, über das unsere Leser mit neun Direktkandidaten aus dem heimischen Wahlkreis diskutierten. Nur Jonas Flott (FDP) konnte aus beruflichen Gründen nicht an dem Treffen in den Räumen der Memminger Zeitung teilnehmen. Schnell entwickelten sich teils kontroverse Gespräche. Ein Thema, über das besonders leidenschaftlich diskutiert wurde, war der Fachkräftemangel in der Alten- und Krankenpflege. Dass es in Deutschland einen Pflegenotstand gibt, darüber waren sich die Teilnehmer weitgehend einig. Doch wie das Problem zu lösen ist, daran schieden sich die Geister.

„Wir müssen noch besser werden“

Pascal Lechler (SPD) sah in der einheitlichen Ausbildung bei der Alten- und Krankenpflege einen richtigen Ansatz. Er plädierte dafür, dass dieser Berufszweig attraktiver wird. „Wir wollen doch nicht irgendwann von Maschinen gepflegt werden“, sagte er. Stephan Stracke (CSU) fügte hinzu, dass es derzeit so viele angehende Altenpfleger gibt wie noch nie zuvor. „Aber wir müssen noch besser werden“, gab der CSU-Politiker zu.

In den Augen von Susanne Ferschl (Linke) ist das größte Problem die Belastung der Mitarbeiter. Die Überstunden würden sich anhäufen, eine Freizeitplanung sei fast nicht möglich. Sie plädierte für einen festen Personalschlüssel in den Einrichtungen und einen eigenen „Mindestpflegelohn“. Stracke hielt ihr entgegen, dass über eine höhere Besoldung letztlich nicht die Politik, sondern die Tarifvertragspartner entscheiden. Um den Arbeitsaufwand für die Beschäftigten zu reduzieren, sei ein Abbau der Bürokratie notwendig. Man untersuche deshalb mit Juristen, welche Dokumentationen wirklich sinnvoll sind. Das Pflegeheim sollte das als Angebot verstehen und dann auch umsetzen, sagte Stracke.

Überstunden eindämmen

Susen Knabner (Freie Wähler) erklärte, dass man mit einem Arbeitszeitgesetz doch bereits ein Mittel habe, um regulierend auf die zahlreichen Überstunden einwirken zu können. Sie sprach daher von einem „Vollzugsdefizit“. Krimhilde Dornach (ÖDP) kam in der Diskussion die ambulante Pflege zu kurz. Zudem wünschte sie sich mehr Unterstützung für Menschen, die ihre kranken Eltern oder Kinder zu Hause pflegen. Ihr Fazit: „Die Würde des Menschen bleibt oftmals auf der Strecke.“ Wie er denn zu der Akademisierung der Pflegeberufe stehe, wollte Leser Anton Pittruff von Stephan Stracke wissen. Der CSU-Bundestagsabgeordnete betonte, dass dies eine Antwort sein könne, um den Beruf attraktiver zu machen. „Es muss aber noch genügend Menschen geben, die Lust haben, Pflege am Bett zu machen.“