Hilfe aus Mindelheim Wie ein Mindelheimer Afrikanern hilft

Eine Familie muss nach 13 Jahren zurück nach Togo, getrennt vom kranken Vater. Wie Werner Doll protestiert. Von Johann Stoll

Über viele Jahre lebte und arbeitete der Mindelheimer Werner Doll in Südafrika. Er war Journalist und Fotograf und wurde zum Kämpfer für die Rechte der einheimischen Bevölkerung. Nach Mindelheim ist er wegen seiner hochbetagten Mutter zurückgekehrt, die zwischenzeitlich allerdings verstorben ist. In all den Jahren hat Doll die Menschen und ihre Kultur ins Herz geschlossen. Wie der Westen mit Afrika, dem leidgeplagten Kontinent, umgeht, findet Doll einfach nur skandalös.

Von staatlicher Entwicklungshilfe hält er rein gar nichts. Damit würden nur neue Abhängigkeiten zementiert. „Afrika kommt erst auf die Füße, wenn der Westen die Entwicklungshilfe aufgibt“, sagt Doll. Entwicklungshilfe sei immer an Bedingungen geknüpft, sagt Doll. Der Kontinent werde mit billigen Lebensmitteln überschwemmt mit der Folge, dass die kleinen Bauern kaum noch eine Chance haben. Ihn ärgert aber auch, wie die Behörden mit den Menschen umgehen. Ein Fall hat ihn besonders empört. Eine Familie mit neun Kindern wurde auseinandergerissen. Die Kinder mussten zurück in die Heimat nach Togo. Der Vater durfte in Deutschland bleiben, weil er kurz vor der Abschiebung einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Die Familie lebte 13 Jahre in Deutschland

Werner Doll hat im Fernsehen einen Bericht über die dramatische Geschichte gesehen. Und er hat nicht lange gezögert und den Kontakt zu Christopher Kpakou aufgenommen, der nach wie vor in Marburg in Hessen lebt. Dessen neun Kinder haben die deutschen Behörden mit seiner Frau ins Flugzeug gesetzt. Ihr Asylantrag war abgelehnt worden, sie mussten die Heimreise nach Togo antreten. Da lebten sie bereits 13 Jahre lang in Deutschland. Seit zwei Jahren muss er getrennt von seiner Familie leben.

Der Vater war am Tag der Abschiebung nicht reisefähig. Er hatte kurz vor dem Abflug einen Herzinfarkt erlitten. Er ist nach wie vor schwer krank.

Seine sechs Töchter und drei Söhne schlagen sich irgendwie in Lomé in Togo durch. Die Landessprache verstehen sie nicht und auch die Staatssprache Französisch müssen sie erst noch erlernen. Ihre Mutter ist wegen der großen Not im Land ins Nachbarland ausgewichen. Sie ist tief verzweifelt, sagt Doll. Eine Tochter arbeitet als Friseurin. In Afrika nennt man sie „die Weggeworfenen“, weil sie mit leeren Händen aus Europa zurückgekommen sind.

Werner Doll berührt das Schicksal der Familie. Und er hat gehandelt. Er nahm Kontakt mit Christopher Kpakou in Marburg auf und hatte eine Idee für ihn. Wenn er Nähmaschinen schickt, könnte die Familie sich eine Existenz aufbauen. In wenigen Wochen hatte Doll 15 gebrauchte Exemplare in Mindelheim und Umgebung zusammengetragen. Das sind alles robuste Modelle, die auch ohne Strom funktionieren. Geholfen hat auch Cornelius Benedicter, der Häuser entrümpelt.

Jetzt hat er alle Schätze beieinander. Die Maschinen sind verladen und gehen per Seefracht nach Afrika. Auch ein paar Werkzeuge liegen bei.

Damit will es Werner Doll nicht bewenden lassen. Ihm schwebt Größeres vor. Er würde gerne eine private Partnerschaft mit einem Ort in Afrika aufbauen und sucht dafür Mitstreiter. Ohne Bedingungen sollte den Menschen so geholfen werden, dass sie ihr Leben selbst meistern können.