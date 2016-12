Wie es bei Bergers früher war

2016-12-24 00:32:39.0

Die Besucher im Kursaal erleben den Filmstar hautnah

Adventszeit ohne festliche Klänge oder weihnachtliche Geschichten, das mag sich kaum jemand so richtig vorstellen. Sie gehören dazu wie das Amen in der Kirche. Wenn sie dann auch noch eine so prominente Schauspielerin wie Senta Berger zum Besten gibt, sind besinnliche Stimmung und ein volles Haus garantiert. So war es auch beim Auftritt der aus Film und Fernsehen bekannten Künstlerin. Für 90 Minuten wurde der Kursaal zu einer Oase der Ruhe und Einkehr.

Senta Berger hatte für ihre Lesung wunderbare und selten gehörte Geschichten ausgewählt. Sie erzählte ihren Fans, wie sie als Wiener Kind in der Nachkriegszeit das Fest der Liebe erlebte, erinnerte dabei an das Glück, das an Weihnachten auch mit armen Leuten ins Haus kommt und erzählte von ihrer Mutter, die 98 Jahre alt wurde, eine Frau mit viel Fantasie, aber eine schlechte Schauspielerin war.

Die Schauspielerin gab Hermann Hesses kritische Betrachtungen zum Thema „Weihnacht“ wieder, in denen der Dichter deutlich machte, wo das Glück wirklich zu Hause ist. Sie zitierte auch aus einem Brief der Gottesmutter an deren Base Elisabeth, aus einem Schreiben, das Rudolf Hagelstange verfasst hat. In dem schwärmt Maria „niemand könnte glücklicher sein als ich“. Die Zuhörer vernahmen eine sehr poetische Variante der Botschaft des Engels und dem Magnifikat Mariens.

Zwischen den Geschichten bescherten Sophia und Theresa Steckeler mit filigranem und meditativem Harfen- und Flötenspiel dem Publikum ein Hörerlebnis der besonderen Art. So kann Weihnachten kommen. (iss)