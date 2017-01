2017-01-30 08:28:00.0

Bauen Wie gefährlich sind neue Häuser im Berghang?

Nachbarn wehren sich in Mindelheim gegen Pläne im Unteren Mayenbadweg. Brief an Stadträte. Von Johann Stoll

Unterer Mayenbadweg in Mindelheim. Hier sollen sieben Einfamilienhäuser entstehen. Foto: Johann Stoll