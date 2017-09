2017-09-11 04:05:00.0

Gerechtigkeit Wie gerecht ist das Gericht?

Welchen Einfluss der zuständige Richter und der Geldbeutel eines Angeklagten auf ein Urteil im Strafprozess haben. Von Melanie Lippl

Nahezu alle statistischen Daten zeigen: Deutschland geht es so gut wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Bayern und Baden-Württemberg stehen dabei besonders gut da. Im Unterallgäu herrscht Vollbeschäftigung. Dennoch beschleicht immer mehr Menschen das Gefühl, dass es in der Gesellschaft weniger gerecht zugeht. Gerade Entscheidungen vor Gericht sorgen regelmäßig für Diskussionsstoff. Wie gerecht geht es dort zu? MZ-Redakteurin Melanie Lippl sprach mit Michael Bogdahn (53), seit 1993 Rechtsanwalt und Fachanwalt für Straf- und Verkehrsrecht, aus Memmingen.

Herr Bogdahn, was bedeutet „Gerechtigkeit“ vor Gericht?

ANZEIGE

Bogdahn:(überlegt und formuliert dann langsam, Satzteil fürSatzteil) Gerechtigkeit ist der Anspruch an das Gericht, sich mit dem Akteninhalt, der Beweissituation in der Verhandlung und dem oder der Angeklagten kritisch auseinanderzusetzen und zu einer sachgerechten Entscheidung zu kommen. Das hört sich geschwollen an, aber anders kann ich es nicht erklären. Das heißt übrigens nicht, dass die gerechte Entscheidung immer die richtige ist. Wichtig ist mir, dass sich die Beteiligten vor Gericht mit der vorgeworfenen Straftat auseinandersetzen.

Wie viel hängt dabei vom Richter ab?

Bogdahn: Die Art und Weise, wie eine Entscheidung ausfällt, ist sicher vom Richter oder der Richterin geprägt. Es gibt Unterschiede, wie die Richter einzelne Faktoren berücksichtigen, zum Beispiel wie sie strafmildernde Gründe bewerten oder beispielsweise die Bewährungsfähigkeit.

Gibt es einen Unterschied zwischen Urteilen eines Einzelrichters und Urteilen eines Schöffengerichts?

Bogdahn: Geht man vom Amtsgericht aus, können die zwei Laienrichter am Schöffengericht den Amtsrichter rein theoretisch überstimmen. Sicherlich nimmt der Richter die rechtliche Würdigung vor und ordnet das Geschehen ein. Insbesondere aber bei der Strafhöhe oder bei einer Frage, die auf der Kippe steht, sind die Schöffen mitentscheidend. Das ist ja auch Sinn und Zweck. Das hat der Gesetzgeber ja so gewollt, dass man mit gesundem Menschenverstand eine Straftat bewertet – was nicht heißen soll, dass ein Einzelrichter keinen gesunden Menschenverstand hat!

Haben Sie als Verteidiger schon ungerechte Urteile erlebt?

Bogdahn: Ich habe erlebt, dass ein Urteil aus meiner Sicht unrichtig ist. Aber ich gehe nie mit Verärgerung aus einer Sitzung raus. Die Richter sind dafür da, Entscheidungen zu treffen, sie tragen dafür ja auch die Verantwortung. Mann muss mit dieser Entscheidung umgehen können und wenn man nicht damit einverstanden ist, kann man Rechtsmittel dagegen einlegen.

Wenn man sich den Anwalt dazu leisten kann... Sind vor Gericht wirklich alle gleich – der arme Schlucker genauso wie derjenige, der die besten Anwälte bezahlen kann?

Bogdahn: Teils, teils. Natürlich kann sich derjenige, der Geld hat, ganze Teams von Anwälten leisten und Spezialisten beauftragen – was vor allem bei großen Wirtschaftsstrafverfahren üblich ist. Immer wieder gibt es Kritik, dass sich Angeklagte „freikaufen“, wenn Verfahren gegen hohe Geldauflagen eingestellt werden. Aber je komplizierter ein Verfahren ist, umso komplizierter ist es in der Regel auch, die einzelnen Taten nachzuweisen. Und umso eher ist die Bereitschaft da, ein Verfahren gegebenenfalls unter Auflagen einzustellen – soweit es nicht sicher zu einer Verurteilung führen kann. Aber: Wer einen Anwalt braucht, bekommt ihn auch – da ist die Frage des Einkommens irrelevant. Dafür sorgt der Rechtsstaat.

Um welche Fälle handelt es sich da?

Bogdahn: Einen Pflichtverteidiger bekommt unter anderem derjenige, bei dem eine Strafe von mehr als einem Jahr Haft erwartet wird, dem ein Verbrechen vorgeworfen wird oder bei dem subjektive Gründe dafür sprechen, dass er sich nicht selbst verteidigen kann – eine Krankheit oder wenn derjenige unter Betreuung steht, beispielsweise. Der Staat sorgt dafür, dass diesen Menschen ein Verteidiger zur Verfügung steht, egal wie viel Geld sie haben. Jeder hat das Recht darauf. Das ist auch kein Verteidiger zweiter Klasse! Mein Selbstverständnis als Anwalt erfordert es, den Job als Pflichtverteidiger gut zu machen – und die meisten Rechtsanwälte, die ich kenne, sehen das auch so.

Wie wird man eigentlich Pflichtverteidiger?

Bogdahn: Wenn der Fall der notwendigen Verteidigung vorliegt, wird der Beschuldigte gefragt, welchen Anwalt das Gericht als Pflichtverteidiger bestellen soll. Trifft der Beschuldigte keine Wahl, bestimmt das Gericht einen Rechtsanwalt. Rein theoretisch könnte also jeder Anwalt genannt werden, in der Praxis sind es jedoch meist diejenigen Anwälte, die hauptsächlich im Strafrecht tätig sind. Der Anwalt sucht sich das Mandat also nicht immer selbst aus und kann ein solches nur in Ausnahmefällen ablehnen.

Das klingt nach einer Zwickmühle in manchen Fällen...

Bogdahn: Ich werde privat häufig gefragt: Wie kann man denn nur? Ich heiße als Verteidiger Straftaten nicht gut, ich sorge für ein rechtsstaatliches Verfahren, also dafür, dass das Verfahren vor Gericht sauber läuft. Ich sage Ihnen: Die Verteidigung von Sexualstraftaten macht beispielsweise keiner gern. Aber der Pflichtverteidiger ist nun mal ein Organ der Rechtspflege und hat seine Aufgabe wahrzunehmen. Das muss man auch können, dieses Abkoppeln von der Tat – was aber, zugegebenermaßen, je nach Delikt, auch mal schwierig ist.

Immer wieder kommt es vor Gericht zu sogenannten Deals, bei denen Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidiger sich hinter verschlossenen Türen vorab beraten. Welche Regeln gibt es dafür und welcher Sinn steckt dahinter?

Bogdahn: Solche Verfahrensabsprachen sind an strenge Auflagen gebunden, der Inhalt der Gespräche und ihr Ergebnis muss öffentlich gemacht werden. Darin wird ein bestimmter Rahmen für eine Strafe festgelegt, sollte ein Angeklagter die Tat gestehen. Es gibt Verfahren, die beweisrechtlich sehr schwierig sind: Umso höher ist dann die Gewichtung eines Geständnisses. Oder es gibt Verfahren, wo man versucht, durch ein Geständnis des Täters die Zeugenaussagen der Opfer auf ein Minimum zu reduzieren, damit sie durch weitere Vernehmungen nicht erneut traumatisiert werden. Eine Absprache kann in solchen Fällen zu einer Entscheidung führen, die alle Seiten mittragen können. Manches Mal gleicht es einem Kuhhandel: Da werden Verfahren wegen bestimmter Taten eingestellt, dafür gesteht der Angeklagte andere Taten, die schwieriger zu beweisen wären.

Welche Vorteile hat ein solcher Deal?

Bogdahn: Ein Aspekt kann sein, ein Verfahren abzukürzen. Wenn der Rahmen für eine Strafe festgesteckt ist, sind Angeklagte eher bereit, zu gestehen. Ein Geständnis oder Teilgeständnis kann zudem wichtig sein, wenn damit ein unsicherer Tatbereich aufgeklärt werden kann. Lieber ist die Strafe etwas geringer, aber man hat einen Täter. Das Gericht hat außerdem eine Fürsorgepflicht, beispielsweise, wenn Kinder als Opfer auftreten müssen. Ein Geständnis macht den Täter fest. Das Opfer ist in den seltensten Fällen an der Strafhöhe interessiert, sondern daran, dass es einen Täter gibt, dass er zu seiner Tat steht.

Bleiben wir bei diesem Thema: Da wird ein Mann, der seine Stieftochter missbraucht und vergewaltigt hat, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, während eine Frau ins Gefängnis muss, weil sie mehrfach in Geschäften Lebensmittel gestohlen hat. Viele finden solche Entscheidungen nicht gerecht.

Bogdahn: Allein aus der Sanktionshöhe – ohne im Prozess dabei gewesen zu sein oder die Akten zu kennen – kann man Fälle nicht beurteilen oder vergleichen. Das ist ein Riesenproblem. Manche Entscheidungen sind schwer nachvollziehbar. Aber ohne den Akteninhalt zu kennen, äußere ich mich nicht zu Fällen. Eine Sanktion ergibt sich immer aus einer Vielfalt von Faktoren.

Zum Beispiel?

Bogdahn: Unter anderem von den Vorstrafen und der Art und Weise der Vorstrafen, von den Abständen zwischen den Taten, vom verursachten Schaden, vom Grund für die Tat, von den persönlichen Verhältnissen oder davon, ob es eine Entschuldigung oder einen Täter-Opfer-Ausgleich gab. Es steht nicht im Gesetz: „Diebstahl bis 50 Euro macht eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen.“ Sondern: Es gibt einen Strafrahmen, in dem ein Richter eine Strafe finden muss. Ein Delikt ist nicht wie das andere. Eine Strafe soll nicht nur Sühne oder Vergeltung sein, sondern auch auf den Täter einwirken und diesen resozialisieren.

Kann ein Angeklagter etwas tun, um eine mildere Strafe zu bekommen?

Bogdahn: Er kann vor Gericht vernünftig auftreten, soweit er der Täter ist, ein Geständnis ablegen und sich von der Tat abkehren. Dazu muss er einsehen, dass sein Verhalten falsch war, und die Verantwortung dafür übernehmen, in dem er sich zum Beispiel entschuldigt, einen Schaden wiedergutmacht oder Schmerzensgeld zahlt. Hilfreich ist es auch, wenn sich zwischen Tattag und Verhandlung etwas zum Positiven geändert hat: Wenn jemand eine Lehrstelle oder einen Job gefunden hat, zum Beispiel.

Hilft eine „schwere Kindheit“ oder wenn man bei der Tat betrunken war?

Bogdahn: Eine schwere Kindheit mag im Jugendstrafrecht eine Rolle spielen, später tut sie es nicht mehr. Eine Alkoholisierung führt nur in Ausnahmefällen zu Strafmilderung. Natürlich gibt es Dinge, die berücksichtigt werden müssen – zum Beispiel die Drogensucht für einen Fall von Beschaffungskriminalität –, aber diese Dinge löschen die Tat nicht aus. Und das Verhalten nach der Tat bleibt nach wie vor wichtig. Zum Beispiel: Hat jemand danach eine Therapie begonnen?

Ist es eigentlich klüger, vor Gericht mit einer Strategie vorzugehen, oder gilt: „Ehrlich währt am längsten“?

Bogdahn: Das kann man nicht generell beantworten. Es gibt Fälle, in denen es sinnvoll ist, reinen Tisch zu machen. Bei anderen Fällen bietet es sich an, dass der Angeklagte schweigt – zum Beispiel, wenn die Beweislage schlecht ist. Ein Verteidiger kann seinem Mandanten raten, zu schweigen, aber er darf ihm keine Lügengeschichte aufdrücken. Und er darf im Übrigen auch nicht der verlängerte Arm für die Lügengeschichte seines Mandanten sein und diese vor Gericht wiedergeben. Das wäre Strafvereitelung und die ist verboten.

Am Ende noch einmal mal zurück zur Ausgangsfrage: Was bedeutet „Gerechtigkeit“ vor Gericht?

Bogdahn: Man kann über rechtliche Fragen immer streiten, und das tun Juristen ja gerne. Aber das Thema Gerechtigkeit ist sehr subjektiv: Aus welcher Sicht betrachte ich es? Ein Opfer wird Gerechtigkeit anders beurteilen als ein Täter. Aus meiner Sicht sind die Mehrzahl der Strafen, die abgeurteilt werden, gerechte Strafen.