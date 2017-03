2017-03-03 00:36:37.0

Soziales „Wie macht ihr das denn so?“

Mütter und Väter können sich beim neuen „Elterntalk“ über Fragen rund um die Erziehung austauschen

Wer Kinder hat, weiß: Jeden Tag tun sich bei der Erziehung neue Fragen auf: Was erlaubt, was verbietet man, was kann man locker sehen, wo ist Konsequenz gefragt? Wie bleibt man auch dann noch einigermaßen gelassen, wenn der Nachwuchs – weil er vielleicht mitten in der Trotzphase oder auch der Pubertät steckt – komplett auf Krawall gebürstet ist? Wie bringt man die Kinder dazu, im Haushalt mitzuhelfen – und sollte man sie dafür dann belohnen? Sollen sie ihr Taschengeld nach eigenem Gutdünken ausgeben – oder sollen sich die Eltern einmischen? Und wie viel Lob brauchen Kinder eigentlich?

Weil jede Familie anders ist, kann es für all diese und noch viele weitere Fragen keine allgemeingültigen Antworten geben. Was es aber gibt, und zwar seit mehreren Jahren durchaus erfolgreich, ist das Angebot „Elterntalk“: Eltern mit Kindern im Alter bis zu 14 Jahren tauschen sich darin zuhause in einer lockeren Gesprächsrunde miteinander aus, frei nach dem Motto: „Wie macht ihr das denn so?“ Eine Moderatorin gibt Gesprächsimpulse und achtet darauf, dass jeder zu Wort kommt und die Gruppe nicht zu weit vom eigentlichen Thema des Abends abschweift.

Welches das sein soll, legen die Teilnehmer vorab fest. Insgesamt 15 Themenkomplexe haben sich die Macher von „Elterntalk“ für den Schwerpunkt „Erziehung“ überlegt: So kann es etwa um die eigene Rolle als Eltern gehen oder auch darum, wie Humor in der Erziehung helfen kann. Es kann ums Grenzen-setzen gehen und um Freiräume, um Rituale und Feste, darum, wie man mit der Erziehung der eigenen Kinder durch Großeltern, Freunde oder Erzieher umgeht und auch um ganz konkrete Hilfsangebote, wenn man merkt, dass man allein nicht mehr weiter weiß.

Laut Stefanie Wagner, der Regionalbeauftragten des kostenlosen Angebots, schätzen die Teilnehmer die konkreten Tipps und den Austausch in vertrauter Runde sehr. Dieser sei für viele sehr entlastend, weil sie merken, dass es in anderen Familien die gleichen oder ähnliche Probleme gibt wie bei ihnen zuhause. Die Elterntalk-Moderatoren kommen jedoch nicht nur dorthin, sondern „gehen auch gerne in Kindergärten, Krabbelgruppen oder Schulen“, so Wagner. Wer sich für das Angebot interessiert, kann sich unter der Telefonnummer 08245/209739 oder per E-Mail an elterntalk-unterallgaeu@gmx.net bei ihr melden. Der nächste öffentliche Talk zum Thema „Kind, Du treibst mich in den Wahnsinn – Umgang mit Wut, Trotz, Widerstand ...“ findet am Donnerstag, 30. März, in der Steinstraße 20 in Mindelheim statt. Anmeldungen dafür nimmt Stefanie Wagner entgegen. Außerdem plant sie, zum Thema Erziehung eine feste Elterngruppe zu gründen, die sich regelmäßig trifft und zu einem Aspekt austauscht. Weitere Informationen gibt es unter www.elterntalk.net. (baus)