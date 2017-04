2017-04-18 04:00:00.0

Religion im Unterallgäu Wie protestantisch ist das Unterallgäu?

Die Zeiten von „Recht-“ und „Wüst“-Gläubigen sind zwar glücklicherweise längst überwunden, doch interessant ist der Blick auf die Verteilung der Konfessionen im Landkreis allemal Von Sandra Baumberger

Ostern ist das höchste Fest aller Christen. Der Reformator Martin Luther soll einmal gesagt haben: „Wer den stillen Freitag und den Ostertag nicht hat, der hat keinen guten Tag im Jahr.“ Tatsächlich eint der Glauben an die Auferstehung Jesu Christi die Konfessionen, die die Zeiten von „Recht-“ und „Wüst“-Gläubigen glücklicherweise längst überwunden haben. Sogar die Gottesdienste haben sich ein Stück weit angeglichen: Auch viele evangelische Gemeinden feiern inzwischen am Samstagabend vor Ostern eine Art Osternacht und beim Familienfest danach gibt es ohnehin keine wesentlichen Unterschiede: Der Osterhase ist konfessionslos.

Trotzdem hat uns im Lutherjahr interessiert, wie viele Protestanten und Katholiken im Unterallgäu leben und in welchen Gemeinden sie in der Mehr- oder Minderheit sind. Die Antworten auf diese Fragen sind allerdings gar nicht so leicht zu finden: Das Bistum Augsburg verweist für die Zahl der Katholiken auf die Pastorale Raumplanung 2025. Darin sind die jeweiligen Pfarreiengemeinschaften, die dazugehörenden Orte und die Zahl der Katholiken aufgeführt, allerdings sind die Daten schon mehr als drei Jahre alt. Für das Dekanat Memmingen, das dem westlichen Landkreis entspricht, waren jedoch auch keine aktuelleren aufzutreiben. Im Dekanat Mindelheim, also dem östlichen Landkreis, haben die Pfarreien die Zahl der Gläubigen zuletzt zum Stichtag 31. Dezember 2016 erhoben. Im evangelisch-lutherischen Dekanat Memmingen, das für die Protestanten im ganzen Landkreis zuständig ist, wird eine aktuelle Gemeindegliederstatistik geführt.

ANZEIGE

Die Religionszugehörigkeit wird nicht statistisch erfasst

Und zu guter Letzt gibt es noch das Bayerische Landesamt für Statistik. Dort wird zwar so einiges statistisch erfasst, nicht aber die Religionszugehörigkeit. Sie betreffe die amtliche Statistik nicht, teilt die Pressestelle auf Anfrage der MZ mit, und werde nur alle zehn Jahre im Zuge der Volkszählung, dem sogenannten Zensus, erhoben. Das war zuletzt 2011 der Fall.

Und so kommt es, dass Memmingerberg auf Basis der Daten des Bistums und des evangelisch-lutherischen Dekanats in unserer Karte als überwiegend katholisch ausgewiesen ist, während die Gemeinde beim Landesamt für Statistik seit der Volkszählung als überwiegend protestantisch geführt wird. Die Folge: In Memmingerberg ist der 15. August, Mariä Himmelfahrt, seit 2014 kein gesetzlicher Feiertag mehr. Das ist er nämlich nur dort, wo mehr Katholiken als Protestanten ihren Hauptwohnsitz haben. Weil bei der Volkszählung das Gegenteil der Fall war, haben die Memmingerberger einen Feiertag verloren. Dieses Schicksal teilen sie mit Lauben und Woringen. Die drei Gemeinden sind die einzigen im ganzen südbayerischen Raum, die auf den Feiertag verzichten müssen – zumindest solange, bis dort bei einem künftigen Zensus mehr Katholiken als Protestanten gezählt werden.

Auch wenn es durch die unterschiedliche Aktualität der Zahlen zu Unschärfen kommt, ist das Gesamtbild eindeutig: Im Unterallgäu leben fast viermal so viele Katholiken wie Protestanten. Wie viele Vertreter anderer Glaubensrichtungen es im Landkreis gibt, ist übrigens noch schwerer herauszufinden: Muslime, orthodoxe Christen, Mitglieder von Freikirchen und anderen Glaubensgemeinschaften wie den Zeugen Jehovas werden in den Gemeinden nicht statistisch erfasst. Der Zensus von 2011 weist lediglich „Sonstige, keine, ohne Angabe“ aus. Das waren im Landkreis 23340 Personen.