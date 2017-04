2017-04-02 07:22:00.0

Einkaufen Wie steht es um die Innenstadt?

Bad Wörishofens Händler sind in Sorge. Im Herzen der Stadt stehen immer mehr Läden leer. Nun wird bekannt, dass bald weitere bekannte Betriebe schließen. Man fühle sich von der Stadt allein gelassen, heißt es oft Von Franz Issing

In Bad Wörishofens Innenstadt häufen sich die Leerstände. Dazu kommt, dass in Kürze weitere Geschäfte ihren Betrieb einstellen, darunter namhafte Händler, die sich aus der Fußgängerzone zurückziehen.

Leere Schaufenster, abgeklebtes Glas und verrammelte Türen – viele Innenstädte haben damit zu kämpfen. Geschäfte und Restaurants müssen aufgeben, weil Gäste und Kundschaft ausbleiben oder weil sich das Geschäft angesichts steigender Mietpreise schlicht nicht mehr rentiert. Ungenutzte Läden aber ziehen weitere Abwanderung nach sich und die Kaufkraft fließt woanders hin. Einkaufsparadiese, Super- und Textilmärkte am Rande der Stadt schöpfen viel Einkaufskraft ab. Auch Online-Shopping macht dem Einzelhandel um die Ecke das Leben schwer.

Auch in Bad Wörishofen häufen sich die Leerstände. Mehr noch: Hotelier Hubertus Holzbock kritisierte jüngst, in anderen Orten gebe es bei Weitem nicht so viele Leerstände wie in Bad Wörishofen. Nun wurde bekannt, dass im Sommer auch noch das Modehaus Vogler schließt, eines der größten Häuser in der Fußgängerzone. „Mein Mietvertrag läuft Ende des Jahres aus und es macht für mich wirtschaftlich keinen Sinn mehr, das Geschäft weiter zu führen“, begründet Dietmar Vogler gegenüber unserer Zeitung seinen Entschluss zur Aufgabe. Auf Wörishofens Flaniermeile macht in Kürze auch „Hallingers Schokoladen-Manufaktur“ dicht. Schon Anfang Mai ist es dort vorbei mit den „Genüssen aus Leidenschaft“. „Wir schließen wegen zu geringen Umsatzes“, gibt Melanie Mracsko vom Landsberger Mutterhaus als Grund an. Eine Hausnummer weiter schließt in diesem Jahr auch ein Modegeschäft, dessen Inhaberin noch nicht genannt werden will.

ANZEIGE

Verduften im wahrsten Sinne des Wortes wollen auch die „Duft-Zwillinge“ in der Hauptstraße. Osman Yildi sucht händeringend einen Nachmieter. Das Geschäft mit Parfüms, die großen Marken ähneln, ist nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Dabei, so Yildi, seien diese „Duft-Zwillinge“ insgesamt groß im Kommen. „Aber bei solchen Angeboten sind besonders einheimische Kunden sehr skeptisch“.

Verwaist ist seit September 2016 auch der einstige Gourmet-Tempel Muschitz in der Viktoriastraße. Ein weiteres beliebtes Restaurant wird Ende April den Betrieb einstellen, weil der Mietvertrag abläuft. Auch die Läden rund um das Hotel Kreuzer stehen leer, das Gebäude wurde verkauft. Die Ursachen für die Leerstände sind vielfältig. Peter Kranz, stellvertretender Vorsitzender der „Aktiven Einzelhändler“ Bad Wörishofens, nennt einige Gründe für die Misere. „Bei Mietpreisen bis zu 36 Euro pro Quadratmeter ist es heute schwierig, ein Inhabergeschäft zu führen“, sagt er. Selbst als Verfechter von „immer Auf haben“ äußert Kranz auch Verständnis für Kollegen, die wie er sagt, Tag für Tag allein im Laden stehen und über Mittag mal eine Ruhepause einlegen. Gleichzeitig informiert der Optikermeister, dass der Einzelhandel derzeit an einem Konzept für Kernöffnungszeiten in der Kneippstadt arbeitet.

Erika Luginger befürchtet, dass es künftig in Wörishofen noch mehr Leerstände gibt. „Wir sind nicht mehr Einkaufs,- sondern mehr Wohnstadt“, klagt die Chefin des gleichnamigen Modegeschäfts. Luginger, die seit 33 Jahren ihre Boutique führt und nicht daran denkt in nächster Zeit aufzuhören, beklagt, dass Immobilienbesitzer von den Mietern immer mehr Geld verlangen würden. Dazu komme, dass die Wörishofer selbst lieber nach München und Augsburg zum Einkaufen fahren, als den heimischen Einzelhandel zu unterstützen, berichtet Luginger. Dabei könne man im Heilbad entspannt einkaufen, werde freundlich bedient und erlebe guten Service. „Mehr Modernität“ fordert Erika Luginger allerdings und sieht dabei auch die Hoteliers in der Pflicht.

Ute Endler von „Mode-Exklusiv“ gibt ihrer Kollegin von gegenüber recht. Selbstkritisch gibt sie jedoch zu: „Wir Einzelhändler verkaufen uns einfach zu schlecht, wir müssen mehr Anreize für junge Käufer schaffen“. Der Stadt wirft Endler vor, sich viel zu wenig um den Einzelhandel zu kümmern. „Wir fühlen uns von der Kommune allein gelassen“, klagt sie und macht kein Hehl daraus, dass es für ein Modegeschäft in der Kurstadt schwierig ist, über den Winter zu kommen. „Da haben es die Eigentümer von Läden viel leichter als wir Pächter“, weiß sie aus Erfahrung.

„Die Stadt muss der negativen Entwicklung hinsichtlich der Leerstände unbedingt entgegensteuern“, fordert auch Hubert Rudi Böser. Der Chef des Modehauses „Ländle“ sieht sofortigen Handlungsbedarf, während er auf die Dichte von größeren und kleineren Einzelhandelsgeschäften und die vielen Einkaufsmöglichkeiten hinweist, die Bad Wörishofen zu bieten hat. „Viele Eigentümer haben es in früheren Jahren versäumt, ihre Läden zu renovieren, zeitgemäß zu präsentieren, um den Kunden ein Einkaufserlebnis schmackhaft zu machen“, kritisiert er.

Doch Böser verkennt nicht, dass auch viele Geschäftsleute, wie auch er, dem Zeitgeist Rechnung trugen. „Wir müssen umgehend eine Kehrtwende hinkriegen und das schöne Wörishofen, die Perle im Allgäu, mehr in den Fokus rücken“, so sein Appell an die Stadträte. Mehr Ordnung und Sauberkeit in der Stadt mahnt er an. „Da liegt vieles im Argen“, findet Böser. Die Stadträte fordert er im Interesse des guten Rufes von Wörishofen auf, Gezerre und Gezänk umgehend zu beenden. Nichts von Mietpreiserhöhungen hält Anton Büchele, der in der Hauptstraße mehrere Läden vermietet. „Wir verlangen lieber weniger und haben dafür zufriedene Pächter und keinen jährlichen Wechsel“, lautet das Credo des Hausbesitzers. Positive Signale gibt es übrigens auch, allerdings vornehmlich aus der Gastronomie. An der Fidel-Kreuzer-Straße entsteht ein architektonisch sehenswerter Biomarkt, am Denkmalplatz und am Bahnhofsplatz eröffnen italienische Lokalitäten.