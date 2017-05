2017-05-06 14:37:00.0

Gemeinderat Wiedergeltingen macht sich fit für die digitale Zukunft

Die ersten Glasfaser-Anschlüsse werden im Baugebiet an der Steingaderner Straße verlegt

Das schnelle Internet wird in Wiedergeltingen Wirklichkeit: Bürgermeister Norbert Führer gab bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates bekannt, dass die Anbindung der zehn neuen Bauplätze im Baugebiet „An der Steingadener Straße“ über eine Glasfaserleitung erfolgt. Die hierfür notwendigen sogenannten „speedpipes“ werden im Zuge der Verlegung der Erdgasleitung durch die Schwaben Netz GmbH mit verlegt, so Führer. Eine entsprechende Erschließungsvereinbarung liegt der Gemeinde bereits vor und wird in Kürze unterzeichnet.

Die Gemeinde wird das Netz dann der Deutschen Telekom AG als Netzbetreiber übereignen. Auch bestehende Anwesen entlang der Trasse können ihren Telekom-Anschluss künftig auf Glasfaser umstellen lassen.

„Damit“, so Norbert Führer, „ist der Startschuss zur Glasfaseranbindung bis zum Endkunden in unserer Gemeinde gegeben, sodass für diese Anschlüsse künftig noch höhere Datenübertragungsraten möglich sein werden.“

Die Räte waren sich einig, dass mit dieser Investition in die Zukunft der richtige Weg eingeschlagen wird, um nicht zuletzt auch dem enormen Zuwachs der Anforderungen an die Datenübertragungsraten gerecht zu werden.

Vor gut zwei Jahren beschloss der Gemeinderat, die bislang eher spärlich vorliegenden Katasterdaten im Hinblick auf die Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen sowie der jeweiligen Hausanschlüsse über ein sogenanntes Graphisches Informationssystem (kurz: GIS) zu digitalisieren. Die hierfür erforderlichen Arbeiten, die an ein Planungsbüro vergeben wurden und vor Ort durch den Wasserwart der Gemeinde Wiedergeltingen, Hubert Schneider koordiniert werden, stehen inzwischen kurz vor der Fertigstellung. Hubert Schneider informierte die Räte über den aktuellen Stand und zeigte anhand von Bildern die Entwicklung von den 1960-er Jahren bis heute auf. Bürgermeister Führer zog eine positive Bilanz: „Dabei wurde deutlich, welche großen Vorteile die Datenerfassung und Digitalisierung bietet. Letztendlich hat die Verwaltung nunmehr eine gute Grundlage, auf die auch Bauherren und Baufirmen über das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim künftig zugreifen können“.

Im Letzten Tagesordnungspunkt informierte der Bürgermeister über das Treffen zur Vorbesprechung des Gewerbe- und Dorffestes im Jahr 2018. Als möglicher Termin wurde das Wochenende vom 20. bis 22. Juli 2018 ins Auge gefasst. Weitere Einzelheiten sollen dann in den folgenden Besprechungen abgeklärt werden.