Jubiläum in Bad Wörishofen „Wiesn-Pfarrer“ als Festredner zum Stadtgeburtstag

Rainer Maria Schießler ist der Ehrengast des Festaktes „950 Jahre Bad Wörishofen“ im Sommer. In der Kneippstadt hat er schon im vergangenen Jahr einen Auftritt absolviert.

Die Frage nach dem Festredner fürs Stadtjubiläum in Bad Wörishofen ist beantwortet. „Wiesn-Pfarrer“ Rainer Maria Schießler, der als einer der bekanntesten Kirchenmänner in Bayern gilt, ist wird diese Aufgabe übernehmen. Er ist der besondere Ehrengast des Festaktes am Donnerstag, 29. Juni, im Kursaal der Kneippstadt.

Bürgermeister Paul Gruschka, der den Anstoß gab und Schießler anfragte, freut sich besonders über die Zusage des prominenten Gastes. Rainer Maria Schießler war bereits im vergangenen Oktober im Rahmen der Bad Wörishofer Gesundheitstage in der Kneippstadt zu Gast. Sein Vortrag damals zog hunderte von Besucher in die evangelische Erlöserkirche. Ähnlich großen Zuspruch erhoffen sich die Organisatoren natürlich auch jetzt im Rahmen des Festaktes zum Stadtjubiläum, für das ein ansprechendes Programm organisiert wurde.

Ein weiterer Höhepunkt wird neben dem Auftritt von Pfarrer Schießler auch der Einakter von Thessy Glonner zur Stadtgeschichte sein. Glonner ist für die Mindelheimer Zeitung auch als freie Mitarbeiterin tätig. Ihr Stück studieren die Kinder der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen bereits seit dem vergangenen Herbst unter Leitung von Ursula Glanz ein. Außerdem komponiert Sanni Risch einen Marsch zum Stadtjubiläum, der von den vier einheimischen Musikkapellen gemeinsam vorgetragen wird.

Der Eintritt zum Festakt ist frei, genaue Details zum Ablauf und Gesamtprogramm würden zeitnah veröffentlicht, kündigt Veranstaltungsleiterin Anna-Marie Schluifelder an.