2017-01-06 17:16:00.0

Unterallgäu Wieso Fundtiere im Unterallgäu bei den Bürgermeistern landen

Viele Unterallgäuer Gemeinden unterstützen das Tierheim Beckstetten nicht. Die Verantwortlichen wissen sich zu wehren: Fundtiere landen bei den Bürgermeistern vor der Haustüre. Von Laura Jocham und Markus Heinrich

Ärger gab es zuletzt immer wieder rund um das Tierheim Beckstetten, eine aus Bad Wörishofen maßgeblich mitfinanzierte Einrichtung. Im Tierschutzverein Kaufbeuren und Umgebung, dem Träger des Tierheims, musste man sich mit Kritik der Gemeinden befassen. Unter anderem Mauerstetten, das Kaltental und Oberostendorf hatten ihre Zahlungen an das Tierheim Beckstetten zwischenzeitlich eingestellt und mehr Transparenz gefordert. Von diesen Streitigkeiten war bei der Mitgliederversammlung aber nichts zu spüren. Dabei wurden dort Weichen gestellt, denn auch die Vorstandswahl stand an.

„Den Bericht über unsere Finanzen und die Fundtiere haben die Bürgermeister inzwischen bekommen. Die Lage hat sich dadurch beruhigt“, sagte Vorsitzender Stefan Mitscherling. Gemeinden bezahlen eine Fundtierpauschale von 60 Cent pro Einwohner und Jahr, Kaufbeuren sogar einen Euro. Bad Wörishofen zahlt mittlerweile eine Pauschale von 15 000 Euro pro Jahr. Auch mit Mindelheim und Türkheim ist man sich einig. Zudem hat Bürgermeister Paul Gruschka für die Stadt die Mitgliedschaft im Verein beantragt, um künftig mehr Einfluss ausüben zu können. Im Gegenzug zu den Geldleistungen hält das Tierheim Plätze für Fundtiere bereit. Mitscherling räumte Fehler ein, bat aber erneut um Verständnis für die Verzögerung. Insgesamt sei er sehr zufrieden mit den Verhandlungen – zumindest mit den Ostallgäuer Kommunen.

Tiere werden aus Protest zum Bürgermeister gebracht

Kritisch zeigte sich eine Zuhörerin trotzdem zu diesem Thema. Denn weil einige Unterallgäuer Gemeinden zu Mitscherlings Unmut keine Pauschale bezahlen, werden von dort auch keine Fundtiere aufgenommen. „Für mich hat das nichts mit Tierschutz zu tun“, sagte die Zuhörerin. Die Vorstandsmitglieder räumten das zwar ein, wollten aber bei ihrer Linie bleiben. Die sieht vor, dass Fundtiere aus den jeweiligen Gemeinden zu den Bürgermeistern gebracht werden.

„Wir erhoffen uns davon einen Lerneffekt und, dass es die Kommunen doch zur Zahlung der Pauschale bewegt“, erklärte Mitscherling. Gegenüber unserer Zeitung sagte er am Montag, dass von den 20 zugeordneten Unterallgäuer Gemeinden lediglich Bad Wörishofen, Mindelheim und Türkheim an das Tierheim zahlen, jeweils umgerechnet einen Euro pro Einwohner. 17 Gemeinden „haben das bisher mit fadenscheinigen Argumenten abgelehnt“, so Mitscherling. Alle Gemeinden würden nochmals angeschrieben, zudem seien Landrat und Umweltministerium eingeschaltet. Das Ziel sei eine Solidargemeinschaft von Beitragszahlern.

Trotz einiger Querelen in der bisherigen Amtszeit wählten die rund 40 Mitglieder Mitscherling erneut zum Vorsitzenden und entlasteten den Vorstand. Auch weitere Führungsposten wurden wieder besetzt. Zuletzt waren laut Mitscherling lediglich zwei von sechs Mitgliedern aktiv. Für den zweiten Vorsitz wurde bei der Versammlung aber kein Interessent gefunden. „Ich habe natürlich die Hoffnung, dass jemand nachrückt“, sagte der Vereinschef. Sollten langfristig Ämter unbesetzt bleiben, müsste die Satzung des Tierschutzvereins geändert und der Vorstand verkleinert werden. „Wie viele andere auch, haben wir Probleme, Ehrenamtliche zu finden.“ Auch ein Kassenprüfer müsse dringend gefunden werden. „Da ist jetzt jedes Mitglied gefordert“, betonte Mitscherling. Ein Zuhörer konfrontierte den Vereinschef mit dem Vorwurf, dass beim Personal des Tierheims ein „Klima der Angst“ herrsche.

Seit Dezember gibt es eine neue Heimleitung

Mitscherling bestätigte schlechte Erfahrungen mit Mitarbeitern. „Sie haben aber unsere Anweisungen nicht befolgt. Das geht auch in anderen Betrieben nicht“, erklärt er. Der Vorsitzende hofft, dass sich die Stimmung mit der neuen Heimleitung, die seit Dezember im Amt ist, verbessert.

Zuletzt war das Tierheim bei einem Gerichtsprozess in den Schlagzeilen, als Opfer eines missglückten Bauprojekts. Das Geld für den Neubau eines Hundezwingers kam vom befreundeten Tierschutzverein Bad Wörishofen. Die Firma der Angeklagten ließ dann den Altbau abreißen und eine offenbar mangelhafte Bodenplatte betonieren. Laut Mitscherling beträgt der Schaden mindestens 30 000 Euro. Er war zum Zeitpunkt der Bauvergabe noch nicht im Amt.