2017-05-28 12:00:00.0

Mindelheim Wildkamera löst aus: Neues Zeichen vom Wolf im Unterallgäu?

Bei Mindelheim lichtet eine Wildkamera ein Tier ab. Nach mehreren Wochen könnte es das erste Lebenszeichen vom Wolf im Unterallgäu sein. Von Johann Stoll

Möglicherweise ist bei Ohnsang unweit von Oberrieden ein Wolf vor die Linse einer Wildkamera gelaufen. Die Aufnahme stammt vom 25. April 2017. Der Auslöser wurde um 5.30 Uhr aktiviert. Tags zuvor war der Winter mit Schnee und Kälte zurückgekehrt.

Das Foto ist nicht der einzige Hinweis aus den vergangenen Wochen, dass sich ein Wolf im Raum Mindelheim aufhalten könnte. Im Spätwinter, als es besonders kalt war, will eine Frau im Egelhofener Wald Richtung Mindelberg einen Wolf ausgemacht haben. Etwa zur gleichen Zeit sah ein Landwirt zwei Wölfe am helllichten Tag. Er hatte sogar so viel Zeit, dass er ein Fernglas holen und die beiden Tiere eine Zeit lang beobachten konnte.

Bereits Anfang November war ein Wolf durch das Unterallgäu südlich von Memmingen gestreift. Ein Foto aus einer Wildtierkamera und die Auswertung von DNA-Material, das an einem gerissenen Reh gefunden worden war, brachten den Beweis.

Der Rüde war wohl aus dem benachbarten Vorarlberg herübergewandert und stammte ursprünglich aus dem italienischen Piemont. Es war nicht der erste Wolf, der unsere Region besuchte. Im Mai 2014 bekam ein Jäger nahe Oberstdorf Meister Isegrim vor die Kamera. Welch eine Sensation – erstmals nach 200 Jahren in dieser Gegend.

Hund oder Wolf: In jedem Fall ein Canide

Das neue Fotodokument liegt zwischenzeitlich auch dem Referat Wildtiermanagement beim Bayerischen Landesamt für Umwelt vor, das seinen Sitz in Hof hat. Ein Experte mochte sich aufgrund der mangelhaften Qualität der frühmorgendlichen Aufnahme nicht darauf festlegen, dass hier tatsächlich ein Wolf zu sehen ist. Ausschließen will er es gleichwohl ebenfalls nicht. In jedem Fall sei ein großer Canide zu sehen, ein Hund oder Wolf, also ein großer Beutegreifer.

Der Wolf kehrt nach Bayern zurück Der Wolf kehrt nach Bayern zurück. Wiederholt wurden zuletzt Tiere im Freistaat gesichtet. Spaziergänger oder Wildtierkameras gelangen spannende Aufnahmen. Foto: privat

Grundsätzlich können einzelne Wölfe jederzeit und überall in Bayern unterwegs sein. Sehr ungewöhnlich wäre es allerdings, wenn tatsächlich zwei Wölfe zusammen unterwegs wären, so der Fachmann. In der intensiv landwirtschaftlich genutzten Region mit ihrer offenen Landschaft sei es eher unwahrscheinlich, dass sich ein Wolfsrudel bilden könne.