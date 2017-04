2017-04-24 10:05:00.0

80. Geburtstag Willi Baumer ist Landwirt mit Leib und Seele

Der Jubilar hat sich immer für seinen Berufsstand eingesetzt. Jetzt hat er besonderen Grund zu feiern Von Johann Stoll

Es gibt Menschen, die drängen sich nie auf, und sind am Ende des Tages doch um ein Amt reicher. Willi Baumer gehört zu dieser Gruppe. Er war Vorsitzender der örtlichen Viehzuchtgenossenschaft, der Bezirkszuchtgenossenschaft im Altlandkreis Mindelheim, Vorsitzender des Milcherzeugerrings Kaufbeuren, des Zweckverbands Mindeheim der Besamungsstation Greifenberg. Bis heute steht Willi Baumer der Jagdgenossenschaft Mindelheim vor.

Er erwartet viel Besuch

ANZEIGE

Am 24. April feiert Baumer seinen 80. Geburtstag. Er ahnt bereits, was da auf ihn zukommen dürfte: Besucher werden sich die Klinke in die Hand geben. Allerdings wird er nicht zu erreichen sein. Für eine Woche hat er sich eine Auszeit genommen und fährt in Alte Land an der Elbe. Auch Hamburg soll auf dem Besuchsprogramm stehen.

Dass er an seinem Ehrentag nicht in Mindelheim sein wird, war so gar nicht geplant. Ihm ist das auch gar nicht recht, weil er nicht den Eindruck erwecken will, er wollte abtauchen. Es hat sich einfach nicht anders machen lassen. Aber nach einer Woche wird er wieder daheim auf dem Hof zu erreichen sein.

Als Willi Baumer vor fast 50 Jahren seine Zenta geheiratet und kurz danach den Milchviehbetrieb seiner Eltern übernommen hat, gab es in Mindelheim noch 28 Bauern. Die heutigen Ortsteile von Nassenbeuren, Mindelau bis Westernach sind da nicht mitgezählt. Heute ist der Baumer-Hof der letzte verbliebene Milchviehbetrieb in der Stadt. Alle anderen haben aufgegeben.

Generationswechsel vollzogen

Inzwischen ist der Hof an die nächste Generation weiter gegeben. Sein Sohn Willi betreibt den Bauernhof mit seiner Frau, auf dem 70 Milchkühe und ebenso viel Jungvieh leben. Es geht also weiter und es besteht Hoffnung, dass eines der drei Enkelkinder Lust verspürt, in die Landwirtschaft einzusteigen.

Willi Baumer senior hilft nach wie vor mit auf dem Hof. Die Arbeit hält ihn fit. Aber es war noch etwas, das ihm immer wichtig war. Baumer war schon in der Jugend ein herausragender Leichtathlet. Im Speerwurf war er Allgäuer Vizemeister, zweimal Dritter in Schwaben. Und im Rasendreikampf aus Hammerwurf, Gewichtwerfen und Steinstoß wurde er Bayerischer Vizemeister. Damals war er für den Ostallgäuer Verein in Trauchgau an den Start gegangen.

Sein Vater war nicht gar so begeistert, wie Willi Baumer erzählt. Wer am Sonntag auf einen Wettkampf will, pflegte er zu sagen, war während der Woche wohl nicht ausgelastet. Sport liebt Baumer auch heute noch, vor allem, wenn er ihn mit den drei Enkeln ausüben darf. Noch voriges Jahr hat er das Sportabzeichen abgelegt. Sein Alter sieht man ihm beim besten Willen nicht an.