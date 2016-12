2016-12-20 19:54:00.0

Versammlung in Pfaffenhausen „Wir haben doch einiges erledigt“

Zweiter Bürgermeister Johann Weigele schaut zurück und gibt einen Ausblick auf die Zukunftspläne Pfaffenhausens. Außerdem gab es Wünsche an den Bürgermeisterkandidaten. Von Manuela Frieß

Ein wenig enttäuscht war Franz Renftle schon, dass nur wenige Neugierige in Pfaffenhausen vorbeigeschaut hatten, um ihm als Bürgermeisterkandidaten Fragen zu stellen. „Der Großteil der Anwesenden kennt mich und war außerdem bei den Nominierungsversammlungen“, meinte der 49-Jährige auf der Veranstaltung mit nur rund 20 Besuchern im Gasthaus Stern. Da es durch die Krankheit des bisherigen Amtsinhabers Roland Krieger keine regulären Bürgerversammlungen in Pfaffenhausen und den Ortsteilen gab, wurde nun die Vorstellung des Kandidaten mit einer kleinen Rückschau auf 2016 und der Aussicht auf das nächste Jahr verbunden.

Zweiter Bürgermeister Johann Weigele begann chronologisch mit den Beschlüssen des Marktrats. Er sprach über den Kauf des „Ried-Hauses“, das für den sozialen Wohnungsbau genutzt werden soll, über den einstimmigen Beschluss, dass eine Umfahrung in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen werden soll, sowie über Grundstückskäufe der Gemeinde und Baugebiete, die in allen Ortsteilen immer Thema seien. Außerdem wurde zur Einsparung von Strom ein Mehrjahresplan zur Optimierung der Straßenbeleuchtung verfasst und erste Arbeiten dazu wurden schon erledigt. Fertiggestellt wurden dieses Jahr außerdem das Regenrückhaltebecken und der Kindergarten. Finanziell stehe die Gemeinde gut da und habe es geschafft, wieder Schulden zu tilgen, statt Darlehen aufzunehmen. Weigeles stolzes Fazit: „Wir haben doch einiges erledigt und fast alle Beschlüsse mit einer großen Mehrheit verabschiedet.“

Nach der Vorstellung des Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im Januar wurden dennoch einige Stimmen laut, dass die Planungen der Dorferneuerung am Kirchplatz viel zu teuer und unsinnig seien. Vor allem die Verlegung der Bushaltestelle an die Hauptstraße sei keine gute Idee. Außerdem wünschte sich Alfred Kerschmaier, den Antrag der Freiwilligen Feuerwehr nach einem neuen Feuerwehrhaus endlich in Angriff zu nehmen, denn schließlich sei dieser bereits 2002 gestellt worden und wichtiger als die Umgestaltung des Kirchplatzes. Weigele entgegnete, dass beim Feuerwehrhaus erst die Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden musste und der Platz für den Neubau nicht als ideal eingestuft wurde. Von anderer Seite wurde außerdem darauf hingewiesen, dass die Pläne für den Kirchplatz lange genug ausgelegen hätten, um die Beteiligung der Bürger an diesem Projekt auch zu ermöglichen. Wenn die Bedenken und Reaktionen dann erst kurz vor Abschluss der Planungen zur Sprache gebracht würden, sei das einfach schwierig, meinte Weigele. Ein anderer Gemeinderat fügte hinzu, dass beim Umbau des Kirchplatzes auch die Diözese mitspricht, sich aber auch finanziell beteilige.

Ein weiterer Wunsch war, den geplanten Radweg ins interkommunale Gewerbegebiet dringend auf die Agenda zu setzen. Ein Punkt, den Weigele gleich an Renftle weitergab, für den Fall, dass er am 8.Januar gewählt wird.