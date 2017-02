2017-02-04 15:56:00.0

Transparenz „Wir haben nichts zu verbergen“

Die jüngste VG-Sitzung fand hinter verschlossenen Türen statt. Es ging unter anderem um die Zukunft der Kläranlage und um den Steuerskandal. Türkheims Bürgermeister Christian Kähler hält dies für richtig. Von Alf Geiger

Am vergangenen Dienstag abend um 19.30 Uhr fand im Türkheimer Rathus eine bemerkenswerte Sitzung statt. Die Vertreter der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim trafen sich, um unter anderem über den aktuellen Steuer-Skandal zu sprechen, den aktuellen Stand der Ermittlungen zu erfahren und das weitere Vorgehen abzustimmen. Auch die Zukunft der Kläranlage stand auf der Tagesordnung, die teuer saniert werden muss.

Doch dass sich die Kommunalpolitiker – die Bürgermeister der VG-Gemeinden Türkheim, Amberg, Rammingen und Wiedergeltingen bzw. deren Vertreter und jeweils mindestens ein Gemeinderat aus der jeweiligen Gemeinde – treffen, sollte die Öffentlichkeit offenbar nicht erfahren. Weder wurde die Presse eingeladen noch wurde eine Tagesordnung oder ähnliches veröffentlicht.

Warum? Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft ist Türkheims Bürgermeister Christian Kähler, der dieses Amt erst seit wenigen Monaten inne hat. Er erklärte auf Anfrage der Mindelheimer Zeitung, dass er auf seine Verwaltung vertraut habe, dass bei den Tagesordnungspunkten keine Öffentlichkeit zugelassen werden müsse. Auf der Tagesordnung standen tatsächlich brisante Themen, darunter der aktuelle Stand der Ermittlungen rund um den Steuerskandal. Warum jedoch gerade über diesen Punkt nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit geredet werden musste, verstand ein Sitzungsteilnehmer nicht so ganz: „Das allermeiste stand ja sowieso schon in der Mindelheimer Zeitung...“

Bürgermeister Christian Kähler regierte auf die telefonische Anfrage und den Kenntnisstand über Inhalte aus der Geheimsitzung der MZ zunächst überrascht: Er habe sich in diesem Fall gar keine Gedanken darüber gemacht, ob die VG-Sitzung tatsächlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden hatte müssen. Da habe er sich – wie bislang üblich und für ihn selbstverständlich – auf die Vorgehensweise seiner Verwaltung verlassen. Das werde ihm bei der nächsten Sitzung bestimmt nicht mehr passieren, gab Kähler zu. Für ihn ist klar: „Wir haben nichts zu verbergen, müssen uns aber an die gesetzlichen Vorgaben halten.“

Er verwies daher auch auf Themen, die Auftragsvergaben und Personalangelegenheiten betroffen hätten, musste dann aber auch einräumen, dass es in diesem Fall durchaus hätte auch anders gehandhabt werden können: Auch die Gemeinde Türkheim lässt im Gemeinderat öffentlich über kommunale Projekte diskutieren, damit sich der interessierte Bürger seine eigenen Meinung bilden kann.

Bei Vergaben von Aufträgen und Personalangelegenheiten wird dann – ein völlig normaler Vorgang – die Öffentlichkeit ausgeschlossen um zu verhindern, dass Wettebewerbsnachteile entstehen oder die besprochenen Personalangelegenheiten Nachteile für die Betroffenen mit sich bringen. Warum dies bei der jüngsten VG-Sitzung nicht auch so gemacht worden war, ließ Kähler offen. Unterlagen oder Aussagen zu der Geheimsitzung seien von ihm nicht zu bekommen, auch keine Protokolle mit geschwärzten Stellen, wo es um kritische Inhalte geht.

Warum eine Bekanntmachung der Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim in diesem Fall nicht erfolgt ist, konnte VG-Vorsitzender Kähler am Telefon nicht abschließend beantworten. Dies könnte Folgen haben: „Unterbleibt die ortsübliche Bekanntmachung oder ist diese fehlerhaft, so stellt dies (...) einen Gesetzesverstoß dar, heißt es in der Gemeindeordnung.

Später wollte sich Kähler nur noch schriftlich äußern: „Die Themen der VG-Sitzung hatten alle Inhalte, die eine Nichtöffentlichkeit laut Gemeindeordnung notwendig gemacht haben. Bei den Investitionsgesprächen wurden Angebote, Firmennamen genannt und auch Vergaben beschlossen. Die anstehenden Investitionen werden dann ja im Zusammenhang mit dem Haushaltsplan in der Öffentlichkeit bekannt gegeben“, teilte er per E-Mail mit.

Warum nicht öffentlich zu der VG-Sitzung eingeladen wurde, begründete er auf Nachfrage so: „Eingeladen wurden alle Teilnehmer. Die Presse nicht, weil keine öffentlichen Tagesordnungspunkte drauf waren.“ »Kommentar