Gesundheit I „Wir tun unserer Möglichstes“

Die Leitungen werden gespült, doch nach der Ursache für die Verunreinigung des Trinkwassers wird dabei gar nicht gesucht Von Alf Geiger

Die Spülung des Türkheimer Trinkwassernetzes läuft und nach knapp einer Woche zog Bürgermeister Christian Kähler im Gemeinderat eine vorsichtig positive Zwischenbilanz: Zwar habe es vereinzelt zeitliche Verzögerungen bei der Versorgung mit Leitungswasser gegeben, doch dies lag an Problemen durch einen Wasserrohrbruch (MZ berichtete). In den kommenden Wochen wird eine Spezialfirma das Trinkwassernetz abschnittsweise spülen – rund 1300 Meter sind da pro Tag zu schaffen, mehr sei technisch gar nicht möglich.

Marktbaumeister Christian Schinnagel räumte dann auch gleich mit einem Missverständnis auf: Nach der Ursache für die Verunreinigung werde nämlich gar nicht gesucht, jetzt gehe es nur noch darum, die Leitungen zu spülen und so von möglichen Verunreinigungen mit coliformen Keimen zu befreien. Wer etwas anderes behaupte, der trage nicht zur Aufklärung, sondern vielmehr zur Verunsicherung der Bevölkerung bei, schimpfte Schinnagel. Wer das bisherige Vorgehen der Gemeinde kritisiere, der liege daneben: „Wir tun unser Möglichstes“, bekräftigte er.

Das bedeutet aber auch: Die Türkheimer werden wohl gar nicht erfahren, wer letztlich dafür verantwortlich ist, dass sie seit Monaten mit Chlor im Trinkwasser leben müssen und das Wasser sogar noch abkochen müssen. Seit einigen Tagen kursieren Gerüchte, nachdem ein defektes Überdruckauslassventil als Ursache ausgemacht worden sei. „Das ist ein alter Hut“, meinte Kähler dazu, denn schon vor Wochen hatte die Gemeinde auf Anfrage der Mindelheimer Zeitung mitgeteilt, dass dieses Entlüftungsventil als „eine der möglichen Ursachen“ in Frage komme und ausgetauscht worden sei. Doch auch danach wurden verteilt über das gesamte Leitungsnetz bei Probenentnahmen immer wieder teils auch erheblich erhöhte Werte festgestellt.

Inzwischen weiß die Gemeinde auch, dass mindestens drei private Regenwasser-Zisternen mit nicht zugelassenen Verbindungsleitungen zum öffentlichen Leitungsnetz ebenfalls als mögliche Ursache infrage kommen. Solche Regenwasser-Zisternen sind als Brauchwasserspeicher beliebt und werden neben der Verwendung als Gießwasser auch zur Toilettenspülung oder zum Betrieb von Waschmaschinen verwendet. Eine direkte Verbindungsleitung zwischen Zisterne und dem Leitungsnetz wird eingesetzt, um Druckschwankungen zu vermeiden. Welche Konsequenzen das für die Besitzer haben könnte, ließ Kähler offen.

Für die Verursacher kann dies durchaus unangenehme Folgen haben. „Das ist kein Kavaliersdelikt“, sagte Dr. Wolfgang Glasmann, Chef des Gesundheitsamtes in Mindelheim, schon im April, als erstmals über die Zisternen als mögliche Ursachen diskutiert wurde. Zumindest ein saftiges Bußgeld für eine Ordnungswidrigkeit drohe in diesem Fall, so Glasmann.

Ein Mitarbeiter der Hammann GmbH mit Sitz in Annweiler am Trifels (nahe Karlsruhe) erklärt das Prinzip der Spülungen: In einem Rohrleitungsabschnitt, also der Strecke zwischen zwei Schiebern, werde zunächst Wasser in langsamer Strömung fließen, bevor es an der Ausspeisestelle wieder austritt. Das vorhandene Wasser wird dann genutzt, indem über die Lufteinspeisung impulsweise gefilterte Luft eingeführt wird. So bilden sich Pakete aus Luft und Wasser, die mit hoher Geschwindigkeit von 10 bis 20 m/s den Rohrleitungsabschnitt durchströmen.

Dies habe folgenden Effekt: „Die hochbeschleunigten Pakete erzeugen enorme Turbulenzen mit starken Scher- und Schleppkräften, wodurch sie es schaffen, die Ablagerungen zu mobilisieren und zuverlässig auszutragen.“

Die Gemeinde Türkheim listet die bevorstehenden Maßnahmen auch auf der Homepage auf. Dort gibt es inzwischen sogar einen eigenen Reiter „Trinkwasser“ – hier finden die Bürger alle aktuellen Informationen der Gemeinde.

