2017-08-11 00:33:34.0

Veranstaltungen Wird die Ampel an der A 96 zum Nadelöhr?

Am kommenden Wochenende werden tausende Besucher erwartet – und vor allem die Ampelanlage an der Auffahrt zur A 96 muss ihre erste Bewährungsprobe bestehen. Ein Polizeisprecher meint: „Das wird spannend“ Von Alf Geiger

Am kommenden Wochenende rollt eine Blechlawine auf den Großraum Türkheim zu: Im Gewerbegebiet Irsingen findet am Samstag und Sonntag und Dienstag, 15. August, der beliebte „Bayerische Flohmarkt“ statt, der regelmäßig tausende Besucher aus dem weiten Umkreis anlockt. Am Montag, 14. August, heißt es dann im nahen Skyline Park „Back to the 90ies“ und auch zur Party „Skyline Park bei Nacht“ werden tausende Besucher erwartet.

Für die Besucher bedeutet dies, dass sie wohl auch genügend Zeit einplanen sollten, denn auf sie wartet auch eine Geduldsprobe bei der An- und Abfahrt und bei der Parkplatzsuche. Am Skyline Park auf dem Hauptparkplatz sowie auf der Wiese zwischen Freizeitpark und Autobahn und zusätzlich auf dem gekiesten Gelände Richtung Rammingen sind ausreichend viele Parkplätze zur Verfügung.

Und auch die Besucher des Bayerischen Flohmarktes finden auf dem abgesperrten Gelände am Unterfeld genügend Parkplätze, müssen sich dann aber auf einen kleinen Fußmarsch gefasst machen. Beide Veranstaltungen finden ja schon zum wiederholten Mal statt und die Organisatoren sind routiniert genug, um keine Überraschungen zu riskieren.

Neu ist in diesem Jahr jedoch die Ampelanlage an der Auffahrt zur A 96, die erstmals einen solchen Ansturm bewältigen muss. Und da müsse sich erst zeigen, ob die „intelligente Schaltung“ der Anlage auch wirklich auf diese Massen ausgelegt sei, sagte ein Polizeisprecher der PI Bad Wörishofen. Die Beamten haben sich jedenfalls schon auf ein „heißes Wochenende“ bis zum Feiertag „Mariä Himmelfahrt“ eingerichtet und der Verkehrssachbearbeiter wird an allen drei Veranstaltungstagen ein kritisches Auge auf die Ampelanlage haben, damit sich dort kein „Nadelöhr“ entwickelt. Mit einigen Wartezeiten müsse aber wohl gerade in der Nacht zum Dienstag schon gerechnet werden, ist der Polizeisprecher überzeugt: „Das wird spannend“, meint er und hofft auch auf das Verständnis der Autofahrer. Notfalls werden die Beamten dann auch über eine zeitweilige Abschaltung der Ampelanlage entscheiden und den Verkehr persönlich regeln. Dann gilt für die Autofahrer der Spruch: „Siehst Du Brust und Rücken, dann musst Du auf die Bremse drücken“.

Der Bayerische Flohmarkt in Irsingen findet am Samstag, 12., Sonntag, 13., und Dienstag, 15. August, jeweils von 6 bis 18 Uhr statt. „Skyline Park bei Nacht“ heißt es am Montag, 14. August, von 12 bis 24 Uhr.