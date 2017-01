2017-01-27 04:10:00.0

Reisen Wo Unterallgäuer Urlaub machen

Wer vom Frühbucher-Rabatt profitieren möchte, sollte sich beeilen. Wir verraten die Urlaubstrends für 2017. Von Anika Zidar

Allerorten ist es jetzt zu spüren: Das Jahr läuft sich so langsam warm. Spätestens mit dem Abbau der Weihnachtsbeleuchtung ist die stille Zeit um den Jahreswechsel endgültig vorbei. Inzwischen sind auch schon die letzten Kollegen aus dem Winterurlaub zurückgekehrt und der Alltag hat wieder begonnen – und das heißt: nach vorne schauen. Auf zu neuen Zielen, los geht’s mit der Urlaubsplanung!

Dieser Eindruck zumindest entsteht bei denen, die hauptberuflich mit urlaubswilligen Unterallgäuern zu tun haben. Immer zu Jahresbeginn, das bezeugen die Mitarbeiter von Reisebüros im Landkreis, gibt es einen regelrechten Kundenansturm auf Angebote für den Jahresurlaub. Nach nur wenigen Wochen Arbeit träumen die Menschen offenbar bereits von der nächstmöglichen, größeren Entspannung. So frostig, wie das Wetter derzeit ist, kann man ihnen ihre sonnigen Gedanken auch kaum verübeln.

Aber nicht nur die Eiseskälte oder die Urlaubsplanung im Job treiben urlaubswillige Unterallgäuer dieser Tage in die Reisebüros. Auch die vielen Angebote mit dem wohlklingenden Hinweis auf „Frühbucher-Rabatt“ regen den Instinkt der Schnäppchenjäger an und locken sie aus der Reserve.

Hauptreisezeit der Unterallgäuer in den Sommermonaten ist – natürlich – in der Zeit von Mai bis September. Ihr Urlaubsziels wählen die Menschen zwar ganz individuell aus, aber dennoch zeichnen sich gewisse Trends ab. Eine Umfrage in einigen Reisebüros der Region ergab Folgendes:

Frühbucher-Rabatte Bis Ende des Monats Januar erhalten Kunden noch die größten Ermäßigungen, heißt es bei allen drei Reisebüros unisono. „Gerade diejenigen, die auf die Ferienzeiten angewiesen sind, haben als Frühbucher Vorteile“, sagt Michael Seitz, Geschäftsführer von Frundsberg Reisen in Mindelheim. Auch wer in diesem Jahr eine Flug- oder Pauschalreise buchen möchte, sollte sich sputen, sagt Claudia Hofmann, Reiseberaterin im Türkheimer Reisebüro: „Bis Mitte Februar gibt es gute Festpreise und Kinderermäßigungen.“

Last-Minute-Angebote Von den klassischen Schnäppchen auf den letzten Drücker rät Carina Merten ab. Die Leiterin des Reisecenters Bad Wörishofen erklärt: „Oft zahlt man bei Last-Minute-Angeboten am Ende sogar mehr und hat nicht einmal eine besonders große Auswahl.“ Ihr Mindelheimer Kollege Seitz sagt dazu: „Auch kurzfristig gibt es mal Schnäppchen, aber nicht zu Hauptsaison oder Ferienzeiten.“

Kreuzfahrtreisen Was in ihrem Türkheimer Reisebüro besonders gefragt ist, seien Schiffsreisen, sagt Hofmann: „Das ist ein richtiger Boom. Nicht nur alleinstehende Paare, sondern auch immer mehr Familien mit Kindern wollen eine Kreuzfahrt machen.“ Ihr Mindelheimer Kollege Seitz weiß, warum: „Die Urlauber erleben in kurzer Zeit sehr viel und haben den dazu gewünschten Komfort immer dabei. Außerdem gibt es durch den ungebrochenen Trend zu Kreuzfahrten immer mehr Schiffe und preisgünstigere Angebote.“

Die von den Kreuzfahrern angesteuerten Ziele seien dabei höchst unterschiedlich. „Die Ostsee eignet sich im Sommer, das westliche Mittelmeer im Winter und auch ferne Ziele wie Asien oder die Karibik sind für unsere Kunden mittlerweile sehr reizvoll.“

Schnäppchen Als preisgünstige Urlaubsregion für einen Strandurlaube empfiehlt Merten ihren Kunden im Bad Wörishofer Reisebüro besonders Bulgarien: „Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist dort sehr gut. Auch in der Türkei kann man in diesem Jahr relativ günstig Urlaub machen, aber das muss man eben auch wollen.“

Strandurlaub Die Türkei als Reiseziel sei in diesem Jahr wegen der anhaltend unruhigen Lage sehr schwach gebucht, sagt Claudia Hofmann im Türkheimer Reisebüro: „Von den muslimisch geprägten Urlaubsregionen nehmen die Leute Abstand, eher fahren sie noch nach Ägypten als in die Türkei.“ Großes Interesse bestehe stattdessen an anderen Küstenregionen des Mittelmeers, so Hofmann. „Viele Kunden weichen nach Spanien und Griechenland aus, gerade die Balearen sind jetzt wieder sehr gefragt und damit auch eher zu höheren Preisen anzubieten.“

Erlebnisreisen Einen Trend weg vom klassischen Badeurlaub und hin zu Rund- und Erlebnisreisen gibt es im Reisecenter Bad Wörishofen, sagt Leiterin Carina Merten: „Bei uns gibt es einen Run auf Ziele wie Irland und Schottland. Auch die Azoren sind sehr gefragt.“

Fernziele Diejenigen, die sich für eine Reise in Regionen fernab des Unterallgäus entscheiden, setzen in diesem Jahr besonders auf asiatische Destinationen, sagt Merten: „Thailand und Vietnam liegen derzeit stark im Trend.“ Diese Ziele seien von der Sicherheitslage her attraktiv und lägen preislich auch noch im Rahmen. Ihr Kollege aus Mindelheim bestätigt diese Entwicklung. Michael Seitz von Frundsberg Reisen, sagt: „Auch Indonesien und Sri Lanka werden bei uns gut nachgefragt.“ Ebenso viele Unterallgäuer interessieren sich seiner Erfahrung nach aber auch für eine Fernreise in ein englischsprachiges Land. „Reisen in die USA oder nach Kanada laufen bei uns auch extrem gut.“