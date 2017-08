2017-08-04 00:34:12.0

Paula Print Wo eine Zeitungsente zum Klettermaxe wird

Im neuen Turnraum im Kinderhaus St. Elisabeth können sich die Kinder herrlich austoben

Puuuh, dieser Sommer heizt auch einer kleinen Zeitungsente ganz schön ein. Kein Wunder, dass unsere Paula Print ganz erleichtert war, als sie von den Kindern in der Kindertagesstätte St. Elisabeth gleich in den Keller geführt wurde. „Komm, wir zeigen Dir unseren neuen Turnraum. Da wirst Du staunen“, riefen die Mädchen und Buben vergnügt.

„Ohhh ja, das ist wirklich etwas für mich“, schnatterte Paula, als sie in den großen Raum gebracht wurde: „Hier ist es aber wirklich schön kühl“, freute sich Paula.

Und wie schön bunt hier alles ist, staunte sie. Die ganze Wand ist übersäht mit kleinen farbigen Knubbeln. Was soll denn das nur sein? „Das ist unsere neue Kletterwand“, erklärt ihr die Johanna und zeigte ihr gleich mal, wie das funktioniert: Huii – es dauerte nur ein paar Sekunden, da hat sie Paula bis unter die Decke nach oben mitgenommen. „Toll, da wird aus mir ja noch ein richtiger Klettermaxe“, schnattert Paula.

„Das muss ja ganz schön teuer gewesen sein“, fragte unsere neugierige Zeitungsente bei den beiden Erzieherinnen Martina Dempf und Susanne Werner nach. „Ja, das stimmt, wir mussten lange warten, bis uns dieser Wunsch erfüllt wurde“, so die beiden Erzieherinnen. Und auch die Kinder wissen genau, wem sie die tolle Ausstattung in ihrem tollen Turnraum zu verdanken haben: „Da war ein Mann, der gestorben ist und sein Geld dann an die Türkheimer Kindergartenkinder verschenkt hat“, erklärt der kleine Thomas. Diese Mann war Walter Teifler, der 1995 verstarb und der als begeisterter Bergwanderer mit dieser Erbschaft dafür gesorgt hatte, dass in der Kita St. Elisabeth der Turnraum ausgebaut und mit einer neuen Kletterwand ausgestattet werden konnte. Sogar ein Foto mit einer Widmung erinnert im Turnraum an Walter Teifler, den in Türkheim alle unter seinem Spitznamen „Karre“ kannten.

Mit seiner Erbschaft und dank der Unterstützung der Holzbaufirma Josef Maier (Türkheim) konnte ein lang gehegter Wunsch erfüllt werden. Die Firma übernahm Planung und Einbau kostenlos.

„Und jetzt können wir hier nach Herzenslust toben“, rufen die Kinder ganz außer Atem. „Komm, Paula, traust Du dich auch in das blaue Tuch? Ich helf’ Dir auch ein bisschen“, fragt die fünfjährige Lola. Das ist gut, wenn man solche Freunde hat, denkt sich Paula, als sie dann mit Dominik und Bastian durch das schwankende blaue Tuch watschelt. Am Ende ist sie total verschwitzt und auch ein bisschen froh, dass sie alles geschafft hat: „Danke, liebe Kinder, dass ihr mir alles gezeigt habt. So einen schönen Turnraum habe ich noch nie gesehen“, verabschiedet sich Paula Print und winkt den lieben Türkheimer Kindern noch lange hinterher. (alf)