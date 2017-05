2017-02-04 00:45:10.0

Wohin nur mit dem vielen Geld?

Die VG Türkheim will keine Strafzinsen für Ersparnisse zahlen

Steuerskandal, Kläranlagensanierung – da hatten die Teilnehmer der jüngsten Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Türkheim fast gar nicht mehr damit gerechnet, dass die VG auch noch andere Probleme haben könnte.

Doch siehe da, VG-Vorsitzender Christian Kähler hatte überraschend ein ganz besonderes Thema zur Debatte gestellt: Was soll in Zukunft mit dem Geld passieren, das die VG-Gemeinden in den vergangenen Jahren auf den Konten angehäuft haben?

ANZEIGE

Offenbar haben die vier Gemeinden buchstäblich „fette Jahre“ hinter sich und konnten in dieser Zeit das tun, was jeder sparsame Schwabe mit dem Geld tut, das er nicht ausgeben will oder muss: Auf die Bank bringen und gut angelegen.

Doch die Situation im Bankensektor ist inzwischen eine andere: Die Banken zahlen nicht länger fette Zinsen an die Anleger, weil sie selbst für gespartes Geld keine Zinsen mehr bekommen. Jetzt ist guter Rat teuer. Wie groß die zurückgelegte Geldsumme ist und wie sich die VG künftig verhalten will, wollte Vorsitzender Kähler auf Anfrage der MZ nicht beantworten. (alf)