2017-10-13 16:48:28.0

Großeinsatz in Mindelheim Wohnung brennt

Weil die Feuerwehr blitzschnell vor Ort war, konnte Schlimmeres verhindert werden

Glück im Unglück gegen 16 Uhr in Mindelheim: Weil die Feuerwehr mit 30 Mann und mehreren Fahrzeugen wenige Minuten nach dem Alarm bereits am Einsatzort war, konnte Schlimmeres verhindert werden. In der Josef-Striebel-Straße 1 in Nachbarschaft zum Hallenbad war es zu einem Wohnungsbrand gekommen. In dem Haus leben betreute Menschen, überwiegend ältere. Verletzt wurde niemand. Die Bewohnerin war nicht in ihrer Wohnung, als das Feuer ausbrach. Einsatzleiter Wolfgang Heimpel sagte, vermutlich habe ein defekter Kühlschrank zu dem Brand geführt. Die Wohnung wurde mit Druck belüftet. Zwei Feuerwehrleute mit schwerem Atemschutz drangen in die Wohnung vor. Ein zweiter Trupp verschaffte sich über den Balkon Zugang zur Wohnung, so dass das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. Vor Ort war auch das Rote Kreuz mit Notarzt sowie die Polizei. Die benachbarten Wohnungen wurden nicht beschädigt.