2017-01-31 15:17:00.0

Mietmarkt Wohnungen in Bad Wörishofen begehrt wie nie

Der Soziologe Markus Jüster sagt eine Zuwanderungswelle von Jüngeren aus München voraus. Das hat Folgen für Bad Wörishofen, der „Sehnsuchtsstadt“ Von Markus Heinrich

Der neue Einwohnerrekord ist bereits in trockenen Tüchern, der Boom in Bad Wörishofen hält an. „Je mehr Wohnungen Sie hier bauen, desto mehr Menschen werden auch kommen“, so einfach bringt es Professor Dr. Markus Jüster auf den Punkt. Jüster sieht allerdings ein Ungleichgewicht. In Bad Wörishofen gebe es zu wenig Wohnungen für Familien. Der Ort ist mit seinem Immobilienangebot auf die ältere Generation zugeschnitten.

Jüster, Soziologe der Hochschule Kempten, leitet in Bad Wörishofen den Campus Demografie, ein Forschungsprojekt zur sogenannten Altersmigration, also der Suche nach einem neuen Wohnort im Alter. Das hatte noch Altbürgermeister Klaus Holetschek auf den Weg gebracht. Vom Umzug an „Sehnsuchtsorte“ spricht Bürgermeister Paul Gruschka und zitiert damit Jüster selbst. Denn auch Bad Wörishofen zähle zu diesen Sehnsuchtsorten, hat der Professor herausgefunden. Was diese Altersmigration in einer Stadt auslöst, sei die spannende Frage, sagt Gruschka. Bad Wörishofen sei in diesem Punkt ein interessantes Forschungsprojekt, denn hier sei der sogenannte Altersquotient doppelt so hoch wie im Rest Bayerns. Der Altersquotient setzt die Anzahl der älteren Menschen in Verbindung zu jener der Erwerbsfähigen. Jüster fand auch hier eine griffige Beschreibung. Böswillig könne man sagen, Bad Wörishofen sei bereits das Altersheim von München, ließ er den Stadtrat wissen. Und: „Ich glaube nicht, dass Sie auch noch die Palliativstation werden wollen.“ Deshalb sei es wichtig, ein Gleichgewicht in der Bevölkerung herzustellen. Gut für Bad Wörishofen: Von denen, die bereits hier sind, sind zwei Drittel mit ihrer Wohnsituation zurfrieden. „Das sollte man mal rausstellen“, empfahl Jüster. Befragt wurden allerdings nur Ältere. Jeder über 60 Jahren bekam die Umfrage zugeschickt. Wie sich zeigt, ist vor allem den über 75-Jährigen sehr wichtig, dass sie von der Ortsgemeinschaft angenommen werden. Das scheint auch zu funktionieren. Aus dieser Altersgruppe fühlten sich 70 Prozent gut in Bad Wörishofen angenommen, berichtet Jüster. Es handelt sich um einen Zwischenbericht, das Endergebnis steht noch aus.

Als Idee für die Zukunft nannte Jüster den Bau von Mehrzimmerwohnungen. „Wenn Sie nur Zwei-Zimmer-Wohnungen bauen, ist klar, wer sie mieten wird“, sagte Jüster; Alleinstehende und ältere Paare nämlich. „Wenn Sie Vier-Zimmer-Wohungen bauen, haben sie eher die Familien.“ Das werde in Zukunft eine noch größere Rolle spielen, sagt Jüster voraus. „Der Druck im Münchner Stadtgebiet wird immer größer“, hat der Soziologe beobachtet. „Dort können sich schon jetzt viele ihre Wohnung nicht mehr leisten.“ Jüster sieht in der Folge eine zweite Zuwanderungswelle nach Bad Wörishofen. Nach den Älteren kommen bald die Jüngeren. CSU-Fraktionssprecherin Christiane-Maria Rapp sagte dazu, sie glaube, dass man den Bau von größeren Wohnungen in den vergangenen Jahren vernachlässigt habe. Und was derzeit geplant werde, seien ja auch nicht unbedingt die Vier-Zimmer-Wohnungen. „Was haben Sie städteplanerisch vor?“, wollte Rapp von Bürgermeister Gruschka wissen. Dass man erst einmal die Finanzierung anschauen müsse und Pflichtaufgaben Vorraang hätten, lautete die Antwort.

SPD-Fraktionssprecher Stefan Ibel erwartet aus Jüsters Arbeit „außerordentliche Erkenntnisse“ für die Stadt. Er pflichtete zudem Rapp bei. Die Ergebnisse könnten nur zusammen mit einem städteplanerischem Konzept diskutiert werden. Da gehe es nicht darum, nur Geld auszugeben, sagte Ibel. „Es geht darum, Weichen zu stellen.“

In Sachen Stadtentwicklung empfahl Jüster, auch den schwierigen Weg zu gehen und im Stadtkern nach Möglichkeiten für Wohnbau zu suchen. Ansonsten drohe auch in Bad Wörishofen der „Donut“, sagte Jüster. Wie beim gleichnamigen Schmlazgebäck entsteht irgendwann ein leerer (Stadt-)kern mit kreisförmig nach außen wuchernden Neubaugebieten.

Der Stadtrat will Jüsters Ergebnisse gemeinsam in einer Klausurtagung diskutieren.