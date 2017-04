2017-04-08 04:00:00.0

Fahrradserie Woran sich Diebe die Zähne ausbeißen

Absoluten Schutz gegen Raddiebstahl gibt es nicht. Wer jedoch ein paar grundsätzliche Ratschläge der Polizei und des Fahrradclubs beherzigt, macht Langfingern das kriminelle Schaffen deutlich schwerer Von Jens Reitlinger

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines E-Bikes, der sein Fahrrad vergangenen Mittwoch an der Südseite des Mindelheimer Bahnhofs für einige Minuten abgestellt hatte. Gegen 17.45 Uhr wurde das Gefährt im Wert von 1000 Euro gestohlen, obwohl es mit einem Bügelschloss gesichert war. Wer Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des braunen Rads der Marke Kettler machen kann, möge sich unter der Telefonnummer 08261/76 850 bei der Polizeiinspektion Mindelheim melden.

Diese oder ähnliche unschöne Erfahrungen machen in Deutschland laut Polizei jährlich über 300000 Radfahrer. Statistisch betrachtet ereignen sich bundesweit die meisten Fälle pro Einwohner in Magdeburg, wo täglich im Schnitt mehr als zehn Räder abhanden kommen.

Fahrraddiebstähle werden im Unterallgäu seltener

In unserer Region hingegen ist die Zahl der Fahrraddiebstähle laut Polizeihauptkommissar Thomas Wegst von der Dienststelle in Mindelheim seit Jahren rückläufig. Insgesamt sind in der Stadt und im Umkreis im vergangenen Jahr 52 Fahrraddiebstähle angezeigt worden, im Jahr 2006 war diese Zahl mit 113 Diebstählen noch mehr als doppelt so hoch. Auch im Landkreis sind Fahrraddiebstähle in der jüngeren Vergangenheit seltener geworden. 2016 verzeichnete die Polizei 141 gestohlene Räder, 18 weniger als im Vorjahr. „Ein Großteil der Taten wird typischerweise dort begangen, wo täglich viele Räder abgestellt werden,“ sagt Wegst. Das ist zum Beispiel an Bahnhöfen und Schulen der Fall.

Im Fokus der Diebe stehen dabei aus offensichtlichen Gründen wertvollere Räder aus Kohlefaserverbundstoff, mit technischen Spielereien wie elektronischer Gangschaltung und Scheibenbremsen, insbesondere, wenn der Halter bei der Anschaffung eines geeigneten Fahrradschlosses gespart hat.

In Fahrradforen im Internet werden die fingerdicken Spiralkabel, die schon für unter zehn Euro zu haben sind, mitunter als „Geschenkbänder für Diebe“ bezeichnet, da sie mit einem Bolzenschneider mühelos und in Sekundenschnelle durchtrennt werden können. Sie eignen sich lediglich dazu, das Rad an einen festen Gegenstand anzuschließen und damit zu verhindern, dass ein Gelegenheitstäter unbehelligt aufsteigen und davonradeln kann. „Unabhängig von der Art des Schlosses ist es grundsätzlich absolut notwendig, das Rad an einen stabilen, im Boden verankerten Gegenstand zu befestigen,“ sagt Polizeihauptkommissar Wegst. Das beste Schloss nütze nichts, wenn der Dieb das Rad einfach wegtragen kann.

Jedes Schloss ist prinzipiell zu knacken

Ein gutes Fahrradschloss sollte einem Dieb laut Petra Husemann-Roew, Landesgeschäftsführerin vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub in Bayern (ADFC) das Vorhaben so lange wie möglich erschweren und im Idealfall den Diebstahl verhindern. Häufig geben Täter aus Angst, entdeckt zu werden, nach einigen Minuten auf, besonders wenn sie mit schwerem Werkzeug zu Gange sind. Als Faustregel bei der Anschaffung eines Schlosses sollte man nach Angaben des ADFC fünf bis zehn Prozent des Fahrradkaufpreises zusätzlich in ein angemessenes Produkt investieren.

Kein Schloss macht einen Diebstahl unmöglich, da ist sich Husemann-Roew sicher. Dennoch ist man mit manchen Vorrichtungen besser beraten als mit anderen. Am häufigsten beißen sich Fahrraddiebe erfahrungsgemäß an schweren Stahlbügelschlössern die Zähne aus. Diese Schlösser können mit Schlüsseln oder Zahlenkombinationen verriegelt werden. Je nach Material und Verarbeitung kann man für diese Sicherungen mehrere hundert Euro ausgeben. Ein Nachteil der Schlösser ist laut ADFC, dass sie schwer und starr sind. Panzerkabel oder auch Faltschlösser, die man wie einen Meterstab zusammenlegen kann und die eine ähnlich hohe Hürde für Kriminelle darstellen, lassen sich wesentlich müheloser an Laternen und Zäune ketten.

Als weiteres Sicherheitsmerkmal empfehlen sowohl die Polizei als auch der ADFC, sein Fahrrad mit einer individuellen Rahmennummer zu versehen. Sofern dies bei der Herstellung noch nicht geschehen ist, kann man beim Händler oder Fahrradclub eine fortlaufende Nummer in den Rahmen eingravieren lassen. Wer diese Zahlenfolge zusammen mit einer detaillierten Fahrradbeschreibung bei der Diebstahlsanzeige vorlegen kann, macht es Langfingern schwer, das Diebesgut zu Geld zu machen und erhöht die Chance, sein Fahrrad im Falle einer Sicherstellung wieder zu bekommen. In den vergangenen Jahren hat nicht zuletzt diese Prägung dazu geführt, Fahrraddiebstahl für Kriminelle deutlich unattraktiver zu machen und könnte somit auch zum steten Rückgang der Diebstähle im Unterallgäu beigetragen haben.

Thomas Wegst von der Mindelheimer Polizei mahnt jedoch an, dass man sich beim Kauf von gebrauchten Rädern von Privatpersonen unbedingt die Rechnung des Neukaufs vorlegen lassen sollte. „Wenn man mit einem als gestohlen gemeldeten Fahrrad unterwegs ist, riskiert man unter Umständen rechtliche Konsequenzen.“ Über die kostenfreie Online-Datenbank www.rahmennummern-check.de lässt sich vor dem Kauf eines gebrauchten Rads anhand der Codierung herausfinden, ob es bereits als gestohlen gemeldet wurde.