2017-02-03 12:09:00.0

Gesellschaftliches Worauf sich die Kirchheimer freuen dürfen

Der Terminkalender für das Jahr 2017 steht fest. Auch wenn die große Geburtstagsparty ausfällt, gibt es dennoch genügend Gründe, zu feiern.

Auch wenn die 950-Jahr-Feier in Kirchheim mangels ausreichender Beteiligung der Vereine in diesem Jahr ausfällt, so gibt es dennoch einige Termine, die 2017 im Fuggermarkt und seinen Ortsteilen anstehen. Die erstmals an Hl. Drei König in Tiefenried stattgefundene „Nacht der Lampen“ ist auf große Resonanz gestoßen und wird deshalb 2018 wiederholt. Die Schlossfunken haben den größten Teil ihrer Geburtstagsparty ebenfalls schon hinter sich. Gefeiert wird dieses Jahr aber noch mehr, zum Beispiel die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde zwischen dem Markt Kirchheim und der Gemeinde Renazé vor 20 Jahren: Termine dafür sind der 25. bis 27. Mai. Der Chor „Schatzsucher“ feiert 2017 sein 20-jähriges Bestehen, ein genaues Datum dafür gibt es jedoch noch nicht – ebenso wenig wie fürs Gemeindeschießen. Andere Termine stehen hingegen schon fest – ein Überblick:

Februar Neben zahlreichen Faschingsveranstaltungen gibt es im Februar auch noch einen Kabarett-Abend im Bürger- und Vereinshaus Hasberg (4. Februar, 20 Uhr).

März In diesem Monat beginnen die Generalversammlungen. Es treffen sich der Schützenverein Hasberg (4. März, 20 Uhr, Bürger- und Vereinshaus), das Blasorchester (15. März, 20.30 Uhr, Vereinsheim), die Feuerwehr Hasberg (23. März, 20 Uhr, Gasthaus Graf), die Feuerwehr Kirchheim (24. März, 20 Uhr, Gasthaus Lechler) und der Fischereiverein Kirchheim (25. März, 20 Uhr, Fischerhütte). Am Sonntag, 26. März, findet der Frühjahrsmarkt in Kirchheim statt. Auch Theater im Adlersaal steht wieder auf dem Veranstaltungsprogramm: Aufführungen gibt es am 18. März, 25. März, 31. März, 1. und 8. April, jeweils um 19.30 Uhr sowie am 2. April um 17 Uhr.

April Die Hitparade des Musikvereins Hasberg ist am Samstag, 1. April (20 Uhr, Bürger- und Vereinshaus). Schützenverein Derndorf (7. April, 20 Uhr, Schützenheim), TSV Kirchheim (ebenfalls 7. April, 20 Uhr, Sportpark) sowie Fürstlich Fugger’sche Schützengesellschaft (28. April, 20 Uhr, Gasthaus Lechler) treffen sich zur Generalversammlung. Von 18. April bis 22. April bekommen die Kirchheimer Jugendlichen Besuch aus dem befreundeten Jugendzentrum in Thüringen. Der April endet mit dem Maibaumfest des TSV am 29. April, ab 14 Uhr auf dem Marktplatz.

Mai Weiter geht es mit den Maibaumfesten der Feuerwehren Hasberg und Derndorf, die jeweils um 10 Uhr am 1. Mai beginnen. Kirchheim beteiligt sich wieder an der Unterallgäuer Gesundheitswoche, die von 6. bis 14. Mai stattfindet. Das Jahreskonzert des Musikvereins Kirchheim im Zedernsaal ist am 7. Mai um 20 Uhr. Es folgen ebenfalls im Zedernsaal das Konzert der Chorgemeinschaft Derndorf-Kirchheim (13. Mai, 20 Uhr), das Ensemble Rosarum Flores (14. Mai, 19 Uhr), die Neue Schwäbische Sinfonie (21. Mai, 17 Uhr) sowie der Festabend des Deutsch-Französischen Freundeskreises (25. Mai, 20 Uhr). Am 27. Mai findet von 10 bis 12.30 Uhr im Schloss ein VW-Oldtimertreffen statt.

Juni Das Blasorchester hält sein Jahreskonzert am 4. Juni um 20 Uhr im Zedernsaal ab. Am selben Tag ist auch das Fischerfest (10.30 Uhr, Fischerhütte). Die Pfarreiengemeinschaft fährt von 5. bis 9. Juni nach Dresden. Am 11. Juni tritt Pianist Antonio Acunto im Zedernsaal auf (19 Uhr), am 17. Juni ist das Sommerfest des Sozialzentrums. Das Augsburger Kammerorchester kommt am 25. Juni (20 Uhr).

Juli Der Juli beginnt mit dem Pfarrfest in Kirchheim (2. Juli, 10 Uhr) und dem Auftritt von 3BA-Bayerische Brass Band Akademie und José d’Aragón im Zedernsaal (2. Juli, 17 Uhr). Am 5. und 6. Juli konzertiert das Maristenkolleg im Zedernsaal (jeweils ab 19 Uhr), während am 9. Juli „Die Bunten“ dort auftreten (19.30 Uhr). Das Sommerfest des Musikvereins ist am Wochenende 15. und 16. Juli im Lechler/Bräuhof. Der Schützenverein Hasberg will sein 95-jähriges Bestehen am 22./23. Juli feiern (Ausweichtermin ist eine Woche später).

August In den Sommerferien steht von 25. August bis 2. September der Jugendaustausch mit der Partnergemeinde Renazé auf dem Programm.

September Kulturell geht es im September weiter: Im Schlossinnenhof findet am 8. September ab 19 Uhr die Serenade des Musikvereins statt, am 24. September ist die Neue Schwäbische Sinfonie im Zedernsaal zu erleben (17 Uhr). Der Herbstmarkt ist am 10. September. Die Pastoralvisitation der Pfarreiengemeinschaft Kirchheim ist von 22. bis 24. September.

Oktober Auf seiner elfsaitigen Gitarre spielt José d’Aragón am 1. Oktober (19 Uhr) im Zedernsaal. Am 8. Oktober veranstaltet die Jugendkapelle Ehkoh um 14 Uhr ein Rockkonzert im Adlersaal. Am 14. Oktober ist ab 15 Uhr Herbstfest im Sozialzentrum, ab 17 Uhr entzündet der TSV am Sportpark das Kirchweihfeuer. Oktoberfest in der TSV-Turnhalle ist dann am 21. Oktober (ab 19.30 Uhr). Am selben Tag findet ab 9 Uhr der Glaubenstag im Bürger- und Vereinshaus Hasberg statt. Der Leonhardiritt in Kirchheim ist auf 22. Oktober, 14 Uhr, terminiert.

November Der November beginnt mit dem Preisschafkopfen für die Verwaltungsgemeinschaft (4. November, 20 Uhr, Bürger- und Vereinshaus Hasberg). Traditionell starten die Schlossfunken am 11.11. in den Fasching mit ihrem Eröffnungsball in der TSV-Turnhalle. Der Soldatenverein Kirchheim trifft sich am 19. November ab 11 Uhr im Gasthaus Lechler zur Generalversammlung, die Chorgemeinschaft Derndorf-Kirchheim kommt am 23. November um 19.30 Uhr im Gasthaus Fahrenschon zusammen.

Dezember In den Advent startet die Chorgemeinschaft Derndorf-Kirchheim mit ihrem Adventssingen, das am 3. Dezember um 14 Uhr stattfindet. Der 15. Kirchheimer Adventszauber ist dann am 9. und 10. Dezember. Letzter bislang bekannter Termin für die Kirchheimer im Jahr 2017 ist neben dem Jahresabschlusskonzert des Blasorchesters in der Schulturnhalle (17. Dezember, 14 Uhr) das Weihnachtsfest am 24. Dezember. (home)