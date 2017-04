2017-04-05 20:06:00.0

Feierliche Weihe in Immelstetten Würdige Ruhestätten

21 Urnen-Erdgräber werden ihrer Bestimmung übergeben. Die Pfarrei St. Vitus muss 48000 Euro aufbringen

Urnen-Beisetzungen werden immer häufiger gewünscht – so auch in Immelstetten. Nach langer Planung und einigen strittigen Punkten haben sich Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat einstimmig für eine Urnen-Anlage an der Südostseite des Kirchfriedhofes entschieden. Diese wurde nun von Pater Michael feierlich gesegnet.

Nach einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Vitus versammelten sich viele Gläubige zur Weihe der neuen Urnen-Erdgräber. Kirchenpflegerin Kerstin Staiger blickte zurück: Im Oktober 2016 ging es mit den Arbeiten los. Die Firma Hellwig aus Ettringen übernahm die Baggerarbeiten und das Setzen der Fundamente, sowie die Neuanlage der Wege in diesem Bereich. Dann übernahm Steinmetz Probst & Schröder aus Türkheim das Errichten eines Kreuzes, das den Mittelpunkt der Anlage bildet. Danach setzte man die acht liegenden Grabsteine, sogenannte Kissen, in Kreisform um das Kreuz. Die 13 abgeschrägten Grabstelen wurden im Halbkreis dahinter platziert.

Vom Bistum gab es keinen Zuschuss

Zum Abschluss werden noch zwei Bänke nahe der Anlage aufgestellt. Eine solch gestaltete Urnen-Anlage sei im weiten Umkreis nicht vorhanden, betonte die Kirchenpflegerin. „Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 48000 Euro. Da es vom Bistum keinen Zuschuss gab, musste die Investition von der Pfarrei allein getragen werden.“ Bürgermeister Peter Wachler und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Martin Lehle dankten den Bürgern für ihre Spenden, den Helfern für ihr Engagement und den Firmenchefs für Konzept und Bauausführung.

Die musikalische Umrahmung hatte die Musikvereinigung Immelstetten-Mittelneufnach unter der Leitung von Josef Fischer übernommen.