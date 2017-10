2017-10-12 20:01:00.0

Musik Zehn Jahre Vollgas auf der Bühne

Die Allgäuer Rockband Stepfather Fred feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen – mit einem Musikfestival. Von Jens Reitlinger

Hinter den vier Allgäuer Jungs von Stepfather Fred liegt ein geschäftiges Jahrzehnt: Vier veröffentlichte Studioalben und über 350 Livekonzerte haben Sebastian, Simon, Matthias und Julius in den vergangenen Jahren abgehakt. Auch auf großen Festivals wie dem Southside, Summerbreeze und With Full Force waren sie zu Gast, denn auch außerhalb des Allgäus sind Stepfather Fred, die ihre Musik selbst als Heavy Alternative Rock bezeichnen, längst eine feste Größe.

Für den zehnten Geburtstag ihrer Band haben sich die Rocker etwas Besonderes einfallen lassen: Im Alpenvorland soll ein neues Musikfestival ins Leben gerufen werden. Die große Party „Rock the Box“ steigt am Samstag, 28. Oktober, in der Kultbox in Kempten mit befreundeten Bands und Musikern, die die Mitglieder von Stepfather Fred in den vergangenen Jahren kennengelernt haben. Unter anderem sind die Deutschrocker von J.B.O. mit dabei, zu denen im Verlauf einer gemeinsamen Tour eine gute Freundschaft entstanden ist. Ebenfalls auf der Bühne stehen wird die Kemptener Metalband Nasvai und mit Shawn James & the Shapeshifters und den Maness Brothers zwei Musikgruppen aus den USA. Zusätzlich zum musikalischen Programm wird es auf dem Festival eine Fotocouch, einen Schnupftabakstand, einen bekannten Allgäuer Gitarrenbauer sowie vegane und nichtvegane Essensstände geben.

Neben der gebührenden Feier ihres zehnjährigen Bandbestehens verfolgen Stepfather Fred jedoch auch die Idee, das Rock-the-Box-Festival zu einem jährlich wiederkehrenden Ereignis zu machen. Das wolle man jedoch auch vom Erfolg der diesjährigen Veranstaltung abhängig machen. So oder so – musikalisch ist für Stepfather Fred eigenen Angaben zufolge noch kein Ende ihrer kreativen Schaffenszeit in Sicht. Sofern möglich, wolle man auch noch in 50 Jahren auf der Bühne stehen.

Rock the Box mit Stepfather Fred, J.B.O., Nasvai, Shawn James & the Shapeshifters und Maness Brothers findet am Samstag, 28. Oktober, in der Kultbox in Kempten statt. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.