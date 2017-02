2017-02-28 15:02:00.0

Bad Wörishofen Zinstausch: Für die Stadt geht es um viel Geld

Würde Bad Wörishofen aussteigen, käme das teuer. Bislang steht aber ein Plus. Von Markus Heinrich

Die Zinstauschgeschäfte der Stadt Bad Wörishofen sind immer mal wieder Thema im Stadtrat. Jüngst informierte Bürgermeister Paul Gruschka das Gremium darüber, dass Bad Wörishofen mehr als 325000 Euro an die Banken zahlen müsste, würden die Verträge jetzt aufgelöst. Bad Wörishofens Kämmerin Beate Ullrich vergleicht diese Zahl mit einer „Vorfälligkeitsentschädigung bei Festzinsdarlehen“.

Soll heißen: Werden die Verträge nicht aufgelöst, entsteht auch kein realer Verlust, ähnlich wie bei einer Investition in Aktien. Ullrich bezieht sich mit ihren Zahlen jeweils auf den aktuellen Monatsbericht der Magral AG. Das Münchner Unternehmen betreut Bad Wörishofen beim Zinsmanagement. Während Bürgermeister Gruschka als Kritiker der Zinstauschgeschäfte gilt, hat der Stadtrat erst vor einem Jahr mehrheitlich dessen Fortsetzung beschlossen.

Zu den aktuellen Zahlen hat sich nun auch die Magral AG geäußert. Bad Wörishofen habe bis heute durch das Zinsmanagement ein Plus von genau 850789 Euro erzielt und „vereinnahmt“, teilen Albert und Martin Gresser mit. Auch die bestehenden Verträge haben sich wieder etwas erholt. Würde die Stadt heute aus dem Zinsmanagement aussteigen, müsste ein Minus von 303 063 Euro ausgeglichen werden, rechnen die Grassers vor. Selbst in diesem Fall bliebe „ein Gesamtergebnis zu Gunsten Stadt Bad Wörishofen von plus 547726 Euro“, teilen die Grassers mit. „Darüber hinaus beträgt das Zinsergebnis für das Jahr 2017 zu Gunsten der Stadt Bad Wörishofen voraussichtlich weitere knapp 100000 Euro plus.“

Die derzeit bestehenden Zinsverträge dienen laut Magral der Absicherung von Zinsänderungsrisiken, welchen im Grunde jede Kommune ausgesetzt ist. Von Gemeinde zu Gemeinde wird damit aber sehr unterschiedlich umgegangen. Die Magral AG berät oder verwaltet nach eigenen Angaben Zinsportfolios in Milliardenhöhe für die öffentliche Hand, auch auf Länderebene. Die Grassers betonen, dass dabei nur konservative Finanzmittel zum Einsatz kämen.

Das wurde auch zum Beginn der Zinstauschgeschäfte in Bad Wörishofen unter Altbürgermeister Klaus Holetschek immer wieder betont. Nicht ohne Grund, denn andere Gemeinden in Deutschland haben sich mit riskanteren Geschäften erheblich verzockt.