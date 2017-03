2017-03-31 00:41:43.0

Jahreskonzert Zu Gast bei den Freunden in Hausen

Musiker hüllen die Besucher in der Mehrzweckhalle in warme Klänge ein Von Maria Schmid

„Zu Gast bei Freunden“ – das waren die Besucher im voll besetzten Saal der Mehrzweckhalle in Hausen tatsächlich. Der Musikverein hatte zum Jahreskonzert eingeladen, und das mit einem Programm, das sich hören und sehen lassen konnte. Ein Programm, einmal anders als in den vergangenen Jahren, so Dirigent Armin Preschl, der die Stücke auswählte.

Frei nach dem Motto: „Ich hör’ so gern Blasmusik“. Abweichend von der konzertanten Blasmusik hin zu traditionellen Werken und zu einigen modernen Klängen. Polkas, Walzer und Märsche waren die beherrschenden Themen. Ob die Polka „Böhmische Heimat“ oder der Walzer „Böhmisch-Katholisch“, ob die Polka „Böhmische Liebe“ oder der Marsch „Blasmusikgrüße“ – über allem schwebte „Eine Wolke Blasmusik“. Sie zog nicht „vorbei an unserem Haus“, wie es im Text heißt, sie legte sich wohlwollend über die Mehrzweckhalle und hüllte alle ein in die warmen Klänge. Gesungen wurde diese „Wolke“ von Klarinettistin und Starsängerin des Abends Carina Schneider und ihrem Duopartner, Flügelhornist Helmut Schneider. Sie gaben auch die „Christina-Polka“ zum Besten.

Die Damen waren immer wieder maßgeblich am Gelingen des Abends beteiligt, ob im Titel oder akustisch, ob als „Isabel-Polka“ oder mit Elisa Stiegel als Solistin am Flügelhorn. Sie spielte „For your eyes only“ von Bill Conti, den Titelsong aus dem James Bond-Film „In tödlicher Mission“ mit Roger Moore. Ja, Augen hatte das Publikum in diesem Fall besonders für die Solistin.

Das hatten sie auch für Carina Schneider, als sie die wohl bekannteste Komposition „Halleluja“ des 2016 verstorbenen kanadischen Liedermacher Leonard Cohen interpretierte. Für John Miles war die Musik seine erste Liebe. Er war der festen Überzeugung, sie sei auch seine letzte Liebe. Unvergessen ist seine Komposition von 1976 „Music“. Welches Stück vom Publikum den größten Applaus bekam, war für die Zugabe bestimmt. Es siegten „Halleluja“ und die „Böhmische Liebe“. Armin Preschl hatte noch seinen Lieblingsmarsch in petto, ob mit oder ohne Zustimmung der Musikanten. Zur Freude der Gäste erklang der „Deutschmeister Regimentsmarsch“.

Freude hatten auch die Musiker, die für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt wurden. Rudolf Jackel vom Allgäu-Schwäbischen Musikwunsch übernahm diesen Part. Zuvor bedankte er sich bei den Eltern, die den Jugendlichen das Erlernen eines Musikinstrumentes ermöglichen. Er warb für eine Kreismusikschule, in der dann auch die Kinder und Jugendlichen der kleineren Orte die Möglichkeit zu professionellem Musikunterricht hätten. Das sorge für Attraktivität, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Ehrenamt.

Mit Bürgermeister Johann Egger und Musikvereinsvorsitzendem Manfred Wörishofer ehrte Rudolf Jackel zunächst vier Jungmusiker, die die Bläserprüfung D1 mit sehr gutem und gutem Erfolg bestanden hatten: Amélie Frei (Tenorhorn), Johanna Demmler (Querflöte), Victoria Eymer (Tenorhorn) und Jonas Heiß (Posaune). Zehn Jahre sind Simon Bichler (Tenorhorn) und Max Zingerle (Flügelhorn) Mitglieder. Für fünfzehn Jahre aktiver Tätigkeit ehrten sie Matthias Heiß (Bariton), Julia Heiß (Flügelhorn), Max Stiegel (Trompete), Jana Krumm (Querflöte) und Johannes Kerler (Bariton). Nachdem Gabriele Kienle seit stolzen 40 Jahren den Verein aktiv am Flügelhorn unterstützt, „darf“ sie jetzt auch beim BOBO, dem BezirksOldieBlasOrchester des ASM, mitspielen. Außerdem erhielt sie die Ehrenkarte des ASM.

Eine ganz besondere Ehrung erfuhren vier ehemalige Vorstandsmitglieder. Alfred Heiß, der auch die launige Moderation des Konzertabends übernahm, war nicht nur zwei Jahre Schriftführer, er leitete 22 Jahre als Vorsitzender den Musikverein. Rainer Müller war vier Jahre sein Stellvertreter. Alfons Kerler war Stellvertreter von 1992 bis 1994 und 22 Jahre Kassier. Walter Pleiner hatte von 1975 bis 1995 die wichtige Aufgabe des Notenwarts inne, war zudem Beisitzer und Schriftführer. In gemütlicher Runde klang der Konzertabend aus.