2017-01-12 10:25:20.0

Verkehr Zu gefährlich: Umstrittene Stopp-Stelle per Eilentscheidung entfernt

Bad Wörishofens Bürgermeister lässt die Kreuzung Hochstraße/Oststraße wieder in den früheren Zustand versetzen. Auch der Verkehrsreferent meldet sich zu Wort. Von Markus Heinrich

Die umstrittene Stopp-Stelle auf Bad Wörishofens Hochstraße gibt es seit dem heutigen Donnerstag nicht mehr. Bürgermeister Paul Gruschka hat in einer Eilentscheidung deren Beseitigung angeordnet. Die Kreuzung Hochstraße/Oststraße ist nun wieder im alten Zustand, die Stopp-Schildern wurden bereits abgebaut. Bis zur ersten Stadtratssitzung am 23. Januar habe man nicht mehr warten können, teilt das Rathaus mit.

In der Praxis habe sich nämlich gezeigt, dass die Kreuzung gefährlich sei. Verkehrsteilnehmer auf der Hochstraße hätten die Stopp-Stelle oft schlicht übersehen und seien ungebremst über die Kreuzung gefahren. Wer ordnungsgemäß anhielt, hatte trotzdem ein Problem: Man könne „nicht weit genug in die bevorrechtigte Oststraße einsehen, um festzustellen, ob vorfahrtberechtigter Verkehr naht“, so das Rathaus in seiner Mitteilung. Der Bürgermeister habe selbst beobachtet, wie Radfahrer „unter Ausnutzung ihres Vorfahrtsrechtes den Kreuzungsbereich mit unverminderter Geschwindigkeit querten und mit diesem Verhalten ein hohes Risiko für Leib oder Leben eingingen“, heißt es weiter. Den früheren Zustand wieder herzustellen, sei nun die einzige schnelle Lösung für das Problem. Eingriffe in die Eigentumsverhältnisse der Grundstückeigentümer wie etwa die Beseitigung von Zäunen oder ein Heckenrückschnitt seien kurzfristig nicht realisierbar. „Auch rechtlich sind derartige Eingriffe schwierig“, gibt das Rathaus zu bedenken.

Mit der Eilentscheidung und dem sofortigen Rückbau erklärten sich der Darstellung des Rathauses zufolge auch der Zweite Bürgermeister Stefan Welzel und die anwesenden Fraktionsvorsitzenden einverstanden. Ebenfalls einverstanden sind demnach Stadtentwicklungsreferent Daniel Pflügl sowie Verkehrsreferent Jens Hemberger.

Nach Gruschka meldete sich heute auch Hemberger zu Wort. Unserer Zeitung sagte er, die Fraktionsvorsitzenden hätten vor der Eilentscheidung über den Rückbau abgestimmt. Zudem verkehre die Mittelung des Rathauses den Verlauf. Er selbst, so Hemberger, habe bereits Mitte Dezember im Ordnungsamt angemahnt, dass die Kreuzung so nicht bleiben könne, weil sie zu gefährlich sei. Details zur Gestaltung der Stopp-Stellen, die bei einem Ortstermin vereinbart wurden, seien nicht umgesetzt worden, kritisiert Hemberger. Der Verkehrsreferent weist darauf hin, dass die Initiative für diese Stopp-Stelle von der Polizei Bad Wörishofen kam. Die Eilentscheidung als solche sei richtig gewesen. Bürgermeister Gruschka bittet alle Bürger an dieser Kreuzung besonders vorsichtig und rücksichtsvoll zu fahren.

Der Stadtrat hatte im Oktober 2016 die Bevorrechtigung der Oststraße als Fahrradstraße im Kreuzungsbereich an der Hochstraße beschlossen. Bürgermeister Gruschka und weitere fünf Stadträte stimmten damals dagegen, erinnert das Rathaus.