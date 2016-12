2016-12-23 15:05:00.0

Stars privat Zu lange Beine um kürzer zu treten

Gunther Emmerlich schaut regelmäßig in Bad Wörishofen vorbei. Der 72-Jährige verrät, wie er selbst Weihnachten feiert und warum es manchmal gut ist, einfach nur „blöde ins Feuer zu starren“.

Sänger, Moderator, Entertainer – Gunther Emmerlich ist auf den Bühnen der Welt zu Hause. In Bad Wörishofen schaut er aber regelmäßig vorbei, heuer ist es wieder soweit. Der einstige Gesangsstar der Dresdner Semperoper plaudert zuvor über ein paar Angewohnheiten, die den Menschen Emmerlich ausmachen.

Wie feiern sie Weihnachten?

Gunther Emmerlich: Wie immer im Kreise meiner Familie. Ich habe zwei Söhne, eine Tochter und sieben Enkelkinder. Die Familie spielt in meinem Leben die größte Rolle.

Was treiben Sie so, wenn Sie gerade mal nicht auf einer Konzert-Tournee sind?

Emmerlich: Da spiele ich Tischtennis, Skat, gehe Wandern oder schreibe Bücher. Gerade ist mein drittes Buch mit dem Titel „Spätlese“ erschienen. Langeweile ist mir fremd. Doch manchmal sitze ich auch einfach nur vor dem Kamin und gucke blöde ins Feuer.

Bei ihren Auftritten wirken Sie immer recht ausgeglichen. Haben sie da ein Ritual?

Emmerlich: Eigentlich nicht. Ich bereite mich immer gut vor.

Geben sie auch im Privatleben den Strahlemann im Frack?

Emmerlich: Im Frack garantiert nicht. Doch ich bin durchaus ein mit viel Humor versehener Mensch, Anders könnte man die Welt doch gar nicht ertragen. Humor schafft mir Abstand von den Dingen, die mich belasten.

Sie sind schon oft in die Rolle des Milchmanns Tevje aus dem Musical „Anatevka“ geschlüpft. Was würden sie mit einem grossen Reichtum anfangen?

Emmerlich: Einfach weiterarbeiten.

Schlägt ihr Herz für die Volksmusik, die Klassik oder den Jazz?

Emmerlich: Mein Herz schlägt schon immer für die Vielseitigkeit der Musik.

Wieviele Auftritte haben sie im Jahr?

Emmerlich: 150 bis 180 mal stehe ich im In- und Ausland auf den Brettern, die die Welt bedeuten. In diesem Jahr habe ich schon Neujahrkonzerte in Spanien und Italien gegeben. Auch in der New Yorker Carnegie-Hall bin ich schon aufgetreten.

Wie halten sie sich körperlich fit?

Emmerlich: Zu Hause traktiere ich meinen home-Trainer und spiele in meiner Freizeit viel Tischtennis.

Sie haben viel erlebt. Und wovon träumen Sie noch?

Emmerlich: Ich bin kein Träumer und lebe nicht in einem Wolkenkuckuksheim. Ich erfülle mir meine Träume.

Ihr Lebensmotto?

Emmerlich: Um Ernst zu sein, genügt Dummheit, für Heiterkeit ist ein großer Verstand unerlässlich.

Was treibt sie in ihrem Alter noch an auf der Bühne zu stehen?

Emmerlich: Die Freude an der Arbeit, am Gesang, die ich auch den Menschen vermitteln möchte. Dies habe ich im Dezember 2016 schon bei 18 sämtlich ausverkauften Adventskonzerten landauf, landab versucht. Gestern hat der MDR eine Sendung aus meiner Dresdner Villa mit dem Titel „Meine Weihnacht, meine Lieder“ ausgestrahlt. Da habe ich mit zwei meiner Enkel gekocht und gebacken und Weihnachtsgeschichten aus meinem Leben erzählt. Dazwischen sangen Helene Fischer, der Dresdner Kreuzchor und Tenor Peter Schreier. Wer die Sendung verpasst hat, kann sie in der Mediathek schauen.

Was ist ihr größter Wunsch im neuen Jahr?

Emmerlich: Dass ich gesund und munter bleibe und noch recht lange meiner Arbeit nachgehen kann. Um kürzer zu treten habe ich nämlich zu lange Beine.

Interview: Franz Issing

Konzert Fans können Gunther Emmerlich zum Jahresausklang am Freitag, 30. Dezember, live in Bad Wörishofen erleben. Seine Operettenrevue beginnt um 20 Uhr im Kursaal. Karten gibt es im Vorverkauf beim MZ-Ticketservice in Bad Wörishofer und Mindelheim unter der Telefonnummer 08247/35035 oder 08261/991375 sowie im Kurhaus Bad Wörishofen unter 08247/993357.