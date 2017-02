2017-02-09 11:40:00.0

Ausstellung Zuerst steht die Farbe fest

Im Mindelheimer Rathaus wird heute eine neue Schau mit abstrakten Bildern von Rosemarie Herzog eröffnet. Sie verrät, wie sie ihre großformatigen Werke malt Von Manuela Frieß

Geboren und aufgewachsen ist Rosemarie Herzog in Mindelheim. „Schon in der Schule war Kunst eines meiner Lieblingsfächer, einer meiner Lehrer war Erwin Holzbauer, den ich sehr mochte“, erzählt die frühere Maristenschülerin. Nach dem Abitur studierte sie Architektur in Augsburg und und ist mit ihrem Mann und den Kindern dort geblieben. Aber auch im Studium habe sie die Malerei immer begleitet und fasziniert, erzählt sie. Die Anfänge lagen bei ihr – wie bei vielen – in der Aquarellmalerei.

Erst Aquarell, dann Acryl

Doch seit sie mit Acrylfarben in Kontakt kam, ließ sie diese Technik nicht mehr los. „Das ist faszinierend. Ich habe mich regelrecht darauf gestürzt. Mir war sofort klar, dass das meine Art zu malen ist“, freut sich Herzog. Nicht nur, um auf die überwiegend großen Leinwände, die oftmals mit Pasten, Pigmenten oder Sand vorbereitet werden, zu malen, auch das Übermalen ist einer der Vorteile, die ihr das Acryl bietet. „Manche Bilder sind von Beginn an so, wie man sie sich vorgestellt hat. Und an manchen malt man ewig“, meint die Künstlerin und lacht. „Manche meiner Werke werden auch nach Jahren weitergemalt oder übermalt“, gesteht die 60-Jährige. Denn oft sei das Bild nur ein zeitlicher Ausdruck ihrer Kreativität und sie stellt plötzlich fest: „Das bin ich nicht mehr.“

Die wichtigste Rolle bei Rosemarie Herzogs impulsivem Arbeiten: die Farbe. Die sei das Erste, was bei ihrer Arbeit feststehe. „Im Frühjahr und Sommer muss es bunt und farbenfroh sein. Wenn es jedoch so trüb ist wie im Moment, dann sind auch meine Bilder eher bedeckt, irgendwie einfarbiger.“

Was dem Betrachter bei ihren Werken sofort ins Auge fällt, sind die Linien, die meist mit Graphit, Öl- oder Kreidestiften in die Gemälde eingebracht sind. Manchmal in abstrakter Schrift, manchmal als formgebende Umrandung, wie zum Beispiel bei ihrer Collage mit Zeitungspapier, „dem Redakteur“. Obwohl eine Dreierfolge, die im Treppenhaus des Rathauses hängt, Personen bei einem Meeting beziehungsweise beim Tanzen zeigt, malt sie doch immer abstrakt. „Ich will jedem Betrachter die Möglichkeit geben, selbst zu bestimmen, was er in meinen Bildern erkennt“, betont Herzog. Ein Grund, warum sie den Werken auch ungern Titel gibt. Aber eine Ausstellung mit fast 40 Bildern jeweils „ohne Titel“ auszustellen, fände sie doch komisch.

Viele Ausstellungen rund um Augsburg

Rosemarie Herzog ist froh, in Mindelheim ausstellen zu dürfen, sie mag ihre Heimatstadt sehr gerne, obwohl ihr in den letzten Jahren – nach dem Tod ihrer Mutter – ein wenig der Anlaufpunkt fehlte. Seit dem Jahr 2003 hat sie sich äußerst intensiv mit ihrer Malerei und ihrem Stil auseinandergesetzt. Dabei hat Rosemarie Herzog schon viel rund um ihre neue Heimatstadt ausgestellt. In den letzten Jahren im alten Rathaus in Aichach oder in der Gögginger Hessingklinik zum Beispiel.

Und ihr Lieblingsbild in der Mindelheimer Schau? „Gewollt“ ist eines der Werke, das auf Anhieb gepasst habe, erzählt sie, und das ganz ihren derzeitigen Stil widerspiegelt. „Und das, obwohl ich alles total pink grundiert habe“, meint sie und lacht über ihre eigene Aussage. „Aber da war mir halt nun mal danach“, gesteht die Malerin.

Die Ausstellung „Rückblick“ von Rosemarie Herzog wird heute um 19 Uhr im Rathaus mit einer feierlichen Vernissage im Großen Sitzungssaal eröffnet. Danach werden die Bilder bis Freitag, 9. Juni, zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus zu sehen sein. Diese sind Montag bis Mittwoch von 8 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr; Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12.30 Uhr.