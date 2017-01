2017-01-04 04:12:00.0

Warum eine junge Frau Unternehmerin wurde Zum Glück die eigene Firma

Julia Zinder aus Pfaffenhausen gründete 2016 ihr eigenes Unternehmen. Dabei war es ihr Anfang des Jahres noch gar nicht gut gegangen. Von Johann Stoll

Wie ist das bei Ihnen? Läuft immer alles rund, wie Sie sich das wünschen? Oder gibt es auch in Ihrem Leben Höhen und Tiefen? Wie aber mit diesen Tiefen umgehen? Jammern und wehklagen? Oder lässt sich aus Tiefschlägen vielleicht sogar Gewinn für die Zukunft ziehen? Julia Zinder aus Pfaffenhausen hat genau diese Schlüsse im vorigen Jahr gezogen, als es ihr Anfang des Jahres nicht besonders gut gegangen war.

Ihr war klar, dass nur sie selbst sich aus einer schwierigen Lage „herausboxen“ kann, niemand sonst. Zwei Jahre lang hatte die junge Frau im Saarland gelebt und gearbeitet. Der Liebe wegen hatte sie den Schritt gewagt und ihren Horizont erweitert. Es war eine gute Zeit, auch beruflich. Zinder arbeitete als Fachfußpflegerin.

Von Trübsalblasen hält sie nichts

Die Beziehung hielt nicht. Und Julia Zinder stand vor der Frage, was nun? Sie fragte sich: Wo sind meine Wurzeln? Von Jammern und Trübsalblasen hält sie nichts. Viele Menschen wollten sich nicht verändern. Es fehle an Lernbereitschaft. Da werde lieber gejammert.

Ihre Haltung hat mit einer schweren Krankheit in ihrer Jugendzeit zu tun. „Das hat mich verändert“, sagt sie. Sie lasse sich nicht mehr unterkriegen. „Aus schlechten Phasen entwickeln sich immer tolle Träume“.

Und sie kehrte zurück nach Pfaffenhausen, wo ihre Eltern und Großeltern leben. Die Familie hat ihr gefehlt, so interessant sie es im 400 Kilometer entfernten Saarland auch fand.

Ihre Eltern waren und sind für Julia Zinder Fels in der Brandung. „Sie haben mich immer unterstützt“, sagt sie. Ihre Eltern haben ihr Werte fürs Leben mitgegeben.

Die Familie war es aber nicht allein. Julia Zinder ist heute 31 Jahre alt. Sie hat mehrere Jahre Berufserfahrung als Bühnenmalerin, als Fachkosmetikerin und Fachfußpflegerin hinter sich. Viele ihrer Freunde und Bekannten sind Selbstständige. Und auch für sie war es immer ein großer Traum, einmal ihr eigenes Geschäft führen zu können. Dieses Jahr 2016 sollte mit der Gründung ihrer eigenen Firma im September einen Höhepunkt finden.

Für Kosmetik etwa hat sie sich deshalb zu interessieren begonnen, weil sie selbst unter Neurodermitis litt. „Ich wollte mich selbst heilen“, erzählt sie. Alle möglichen Cremes hat sie ausprobiert und auf ihre Ernährung geachtet.

Probleme lösen, anderen Menschen helfen, das war auch ihr Antrieb für ihr eigenes Unternehmen. Zinder bietet Kosmetik und Fußpflege in ihrem Wellnessstudio Julia Zinder, das sie in Pfaffenhausen neben dem Rathaus eröffnet hat. Aber es geht um mehr. Rund 20 Kunden hat sie in der Woche. Und allen schenkt sie Zeit. Zinder kann gut zuhören, ohne zu werten und ohne zu verurteilen.

Viele sind allein und traurig

Und die Leute erzählen von ihren Sorgen. „Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen den Glauben an sich verloren haben“. Familie, toller Job, totales Glück - so sieht es oft nur von außen aus. Viele sind offenbar allein und traurig trotz materiellen Überflusses. Die einen bräuchten jemanden, der sie an der Hand nimmt, andere dass man sie trägt und dritte, dass sie angetrieben werden. Aber es leben nicht alle im Wohlstand, den sie zu wenig schätzen. Einer alleinerziehenden Mutter zum Beispiel machte sie klar, wie wichtig es für sie ist, sich auch einmal etwas zu gönnen und nicht nur immer jeden Cent für ihr Kind zu sparen. Nebenbei malt Julia Zinder. Ihren früheren Beruf der Bühnenmalerin hat sie nicht aufgegeben. Ein Bild pro Woche schafft sie als Auftragsmalerin, wenn in der Praxis weniger los ist. Von ihren ersten Monaten als Unternehmerin ist sie total begeistert.

Dabei hätte sie womöglich den Schritt noch gar nicht gewagt, wenn da nicht die Handwerkskammer in Kempten gewesen wäre. Bernd Kästner war von Anfang an begeistert, wie realistisch sie ihr Unternehmen geplant hat. Ihr Business-Plan hat sich bewahrheitet. Die Handwerkskammer sei die einzige Stelle gewesen, die sie unterstützt hat. Hier habe sie sehr viele gute Tipps bekommen, und dafür sei sie sehr dankbar.