2017-07-25 00:35:51.0

Jubiläum Zum Schluss ist er geblieben

Gundolf Schattenmann prägte Bad Wörishofen als Pfarrer

An seine letzte Dienststelle erinnert sich Gundolf Schattenmann besonders gerne: Bad Wörishofen. Bis dahin hatte der evangelische Geistliche bereits viel erlebt. Bereits in den sechziger Jahren begann der seinen Dienst. Nun feierte Schattenmann sein 50. Ordinationsjubiläum – allerdings nicht in Bad Wörishofen sondern im mittelfränkischen Ansbach.

Schattenmann war von 1995 bis 2003 Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bad Wörishofen. Der Kneippstadt blieb er anschließend treu, er lebt hier im Ruhestand. Unter Ordination versteht man in der evangelischen Kirche die lebenslang gültige Berufung, Beauftragung, Sendung und Segnung von Pfarrern und Pfarrerinnen zum Dienst „an Wort und Sakrament“. In der evangelischen Landeskirche Bayerns können Frauen seit 1975 als Pfarrerinnen ordiniert werden. Darum war unter den Teilnehmern von Gundolf Schattenmanns Ordinationsjahrgang 1967 noch keine einzige Frau, jedoch unter den Pfarrern der jüngeren Jubiläumsjahrgänge.

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm ermutigte die Besucher der Feier in Ansbach durch den Hinweis, dass sie eine „starke Botschaft“ zu vertreten hätten. Heute und in Zukunft notwendigen organisatorischen Konzentrationsmaßnahmen in Kirche und Gemeinden müsse ein ebenso eifriges Bemühen um geistliche Erneuerung parallel gehen. Gundolf Schattenmann begann im Jahr 1966 seinen Dienst als Vikar in Bamberg, war dann als Pfarrer in der Innenstadt von Fürth sowie längere Jahre in Treuchtlingen tätig. Ganz besonders schätzte er seine letzte Dienststelle in Bad Wörishofen. Seit zwei Jahren ist Schattenmann Witwer. Auch an seine verstorbene Ehefrau erinnerte der Geistliche bei dem Jubiläum. Sie war als eine klassische evangelische Pfarrfrau, die zugunsten des Berufes ihres Mannes ihren eigenen Beruf aufgegeben hatte, ihm lange Dienstjahre zur Seite gestanden. (it)