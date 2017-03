2017-03-02 09:01:00.0

Statistik im Allgäu Zupackende Arbeitskräfte händeringend gesucht

Im Allgäu gibt es knapp 2050 neue freie Stellen – nicht nur für Technikexperten. Wen die Betriebe suchen. Von Melanie Lippl

Im Februar hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Januar nochmals leicht erhöht. Wie die Agentur für Arbeit mitteilt, verhinderten anhaltende Nachtfröste auch tagsüber vielfach Arbeiten im Freien und führten damit zu einer Reihe weiterer Arbeitslosmeldungen von Mitarbeitern aus Außenberufen: Kräfte aus dem Hoch- und Tiefbau sprachen neu bei den Vermittlern vor, ebenso Maler, Zimmerer und Gartenbauer.

„Mit dem einsetzenden Frühjahr können viele dieser Menschen wieder eine neue Beschäftigung aufnehmen. Ich gehe davon aus, dass sich in den nächsten Wochen die Situation auf dem Arbeitsmarkt wieder entspannt“, sagt Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. „Gute Signale kommen vom Stellenmarkt, denn Arbeitgeber stellen viele neue Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung.“

ANZEIGE

Höchsten Stellenzugang seit sechs Jahren

Aktuell erreichte die Arbeitslosenquote im Allgäu den Wert von 3,3 Prozent. Sie lag damit um 0,1 Prozentpunkte über der Januarmarke. Im Februar 2016 erreichte die Quote einen höheren Wert (3,5 Prozent). Vor einem Jahr waren damit 765 Menschen mehr von Arbeitslosigkeit betroffen. Gegenwärtig sind 11967 Frauen und Männer bei den Vermittlern der Arbeitsagentur und in den sieben Jobcentern gemeldet, 71 mehr als im Januar. Neben 240 Mitarbeitern aus dem Baugewerbe meldeten sich auch knapp 50 Gartenbauer. Insgesamt sprachen knapp 1900 Menschen neu bei den Vermittlern vor. Immerhin starteten aber auch mehr als 1400 Allgäuer in eine neue Beschäftigung.

Arbeitgeber meldeten im Februar knapp 2050 Stellen neu zur Besetzung. Nach einem ruhigeren Jahresauftakt bedeutete dies den höchsten Zugang an neuen Stellen in den vergangenen sechs Jahren. Ein Schwergewicht bildete die Nachfrage nach weiteren Kräften für Tätigkeiten in Maschinenbau, Metallbearbeitung und Betriebstechnik. Allein 220 Beschäftigungsmöglichkeiten wurden in diesen Branchen neu angeboten. Der Energiesektor sowie die Elektrotechnik steuerten gut 110 zusätzliche Stellenangebote bei. Daneben gab es in Lager/Logistik 130 weitere Jobs.

Gesucht werden Fachkräfte

Die Reinigungsbrache suchte mehr als 80 neue Mitarbeiter. Hotellerie und Gastronomie offerierten für Kräfte in Service, Housekeeping und Küche 250 zusätzliche Arbeitsmöglichkeiten. In der weit überwiegenden Zahl der Angebote waren qualifizierte Fachkräfte gefragt, Helfertätigkeiten bildeten eine Minderheit, so die Arbeitsagentur.

Für die berufliche Weiterbildung von arbeitsuchenden Menschen hat die Agentur für Arbeit im vergangenen Jahr knapp 3,7 Millionen Euro investiert. Für das laufende Jahr sind rund vier Millionen eingeplant. Unter anderem suchen Arbeitgeber seit geraumer Zeit nach Steuerfachangestellten. Dazu wurden 65 arbeitslose Allgäuer nun zwei Jahre lang umgeschult.

Im Landkreis Unterallgäu hat sich die Arbeitslosenquote gegenüber dem Vormonat nicht verändert und liegt weiterhin bei 2,4 Prozent. Damit ist der hiesige Arbeitsmarkt nach wie vor spitze: Im bundesweiten Vergleich handelt es sich um die viertniedrigste Quote. 1911 Unterallgäuer hatten im Februar keinen Job, davon waren 212 unter 25 Jahre. 521 Menschen bezogen Arbeitslosengeld II – das sind 0,7 Prozent aller Erwerbspersonen. Dabei handelt es sich deutschlandweit um den zweitniedrigsten Wert.

Im Wirtschaftsraum Mindelheim lag die Arbeitslosenquote im Februar bei 2,8 Prozent – und damit 0,2 Prozentpunkte unter dem Wert vom Vorjahr.