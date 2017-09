2017-09-28 10:33:00.0

Kriminalität Zwei Einbrüche in einer Nacht in Bad Wörishofen

Täter gehen gewaltsam vor. Sie stehlen Schmuck und Bargeld.

Zwei Einbruchsdiebstähle beschäftigten die Polizei in Bad Wörishofen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser in der Gartenstadt eingedrungen. Dabei gingen sie gewaltsam zu Werke. In das Haus einer 51-Jährigen gelangten sie durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster. Die Eigentümerin hatte den Raubzug entdeckt, als wieder in ihr Haus zurückgekehrt war.

Das Haus wurde komplett durchwühlt und nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Schätzungen der Polizei rund 2000 Euro. Zum Wert der Beute machten die Ermittler zunächst keine genauen Angaben.

Wenige Stunden vorher war ebenfalls in ein Einfamilienhaus in der Gartenstadt eingebrochen worden, deren Bewohner auch nicht zu Hause waren. Hier machten der oder die Einbrecher zwar nur geringe Beute von etwa 50 Euro, richteten jedoch beim gewaltsamen Eindringen in das Haus einen Sachschaden von mindestens 1500 Euro an, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler bitten bei der Suche nach den Einbrechern um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegen. (m.he, mz)