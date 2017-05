2017-05-30 20:17:00.0

Mindelheim Zwei Lkw-Unfälle auf der A 96: Frau stirbt

Auf der A 96 gab es zwei Unfälle, bei denen eine Frau starb und zwei Menschen schwer verletzt wurden. Nach zeitweiser Vollsperrung läuft der Verkehr in beide Richtungen wieder. Von Axel Schmidt

Ein Lastwagen durchbrach die Mittelleitplanke und kam in den Gegenverkehr.

Die Autobahn A 96 ist seit Dienstagmorgen ein einziger Unfallschwerpunkt. Gleich zwei schwere Unfälle binnen weniger Stunden ereigneten sich zwischen den Anschlussstellen Mindelheim und Stetten. Nach einer zeitweisen Komplettsperrung beider Fahrtrichtungen ist die A 96 in Richtung München inzwischen (Stand: 21.30 Uhr) wieder komplett offen. In Richtung Lindau ist weiterhin der linke Fahrstreifen gesperrt. Dort wird derzeit noch die Leitplanke repariert, was laut Polizei voraussichtlich noch zwei Stunden dauern wird.

Zunächst hatte ein Lkw am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr auf der Autobahn A 96 zwischen Mindelheim und Stetten in Fahrtrichtung Lindau ein Auto gerammt, als er von der rechten auf die linke Spur fuhr. Die beiden Fahrzeuge krachten durch die Leitplanke und stießen dort mit einem weiteren Wagen zusammen.

Die 82-jährige Beifahrerin im ersten Auto starb bei dem Unfall, wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte. Der 84-jährige Mann am Steuer wurde mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

A 96 war zeitweise in beide Richtungen gesperrt

Die Autobahn wurde an dieser Stelle in Richtung München komplett gesperrt, auf der Gegenseite in Richtung Lindau war nur noch eine Spur befahrbar und es kam zu einem kilometerlangen Stau.

Nur rund zwei Stunden später ereignete sich auf der Spur in Richtung Lindau nahe der Anschlussstelle Mindelheim ein weiterer schwerer Verkehrsunfall. Auf Höhe von Apfeltrach kam es zu einem schweren Auffahrunfall zwischen drei Lastwagen. Ein Lastwagenfahrer wurde dabei laut Polizei schwer verletzt, der Rettungshubschrauber musste erneut landen. Die Autobahn wurde daraufhin auch in Fahrtrichtung Lindau komplett gesperrt. mit mase, sli