2017-08-22 11:17:38.0

Unterallgäu Zwei Menschen bei Unfall auf A96 verletzt

Auf der Autobahn 96 in Fahrtrichtung Lindau hat sich am Dienstagvormittag ein Unfall ereignet. Nach ersten Polizeiangaben wurden dabei zwei Menschen verletzt.

Zwischen den A96-Anschlussstellen Bad Wörishofen und Mindelheim hat sich am Dienstagvormittag ein Unfall ereignet, wie die Polizei in einer aktuellen Pressemittelung schreibt. Demnach seien zwei Lastwagen und ein Auto an dem Unfall beteiligt. Zwei Personen seien leicht verletzt worden, so die Polizei. Aktuell seien zudem dem rechte Fahrstreifen und der Pannenstreifen blockiert. Die Polizei ermahnt Autofahrer zur Vorsicht aufgrund der Verkehrsbehinderungen. AZ/goro