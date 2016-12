2016-12-27 09:08:00.0

Der Mindelheimer Walter Späth blickt auf sein Jahr zurück Zwei statt vier Räder

Walter Späth hat freiwillig den Führerschein abgegeben – und ist seither beinahe mobiler als zuvor Von Sandra Baumberger

Walter Späth ist wirklich gerne Auto gefahren: Mit seinem damaligen Chef hat der 77-jährige Mindelheimer in jungen Jahren Sizilien umrundet, er war in Griechenland unterwegs und auch in der Türkei. „Ich bin ja gefahren noch und noch“, sagt er – privat und im Außendienst des Fernmeldedienstes auch beruflich. Bis zu 250 Kilometer am Tag waren da keine Seltenheit. Und auch wenn die Strecken im Ruhestand kürzer wurden, sein Auto, ein top gepflegter Citroen Xara, gehörte einfach dazu. Bis zu diesem Jahr.

Da hat Walter Späth schweren Herzens eingesehen, dass er das Auto besser stehen lässt – und zwar für immer. Zu diesem Schritt gezwungen hat ihn eine Makuladegeneration, eine Augenerkrankung, die das Sehvermögen immer weiter verschlechtert. Eine Aussicht auf Heilung gibt es bislang nicht. Bei Walter Späth ist die Krankheit bereits so weit fortgeschritten, dass er keine Gesichter mehr erkennt und auch keine Farben. Seine Welt ist grau und immer ein bisschen verschwommen, so als würde er sie durch Milchglas betrachten. Dass das im Straßenverkehr gefährlich ist, liegt auf der Hand. Deshalb hatten ihn auch seine Frau und die beiden Kinder schon lange gedrängt, sich künftig auf die Rolle des Beifahrers zu beschränken. Und deshalb stand der geliebte Citroen bis auf ein paar Fahrten zum Getränkemarkt seit März still.

Nägel mit Köpfen

Ein halbes Jahr später hat Walter Späth dann Nägel mit Köpfen gemacht: Als sein Sohn das Auto abgemeldet hatte, ist er in die Führerscheinstelle im Landratsamt gegangen und hat den reichlich überraschten Mitarbeiterinnen seinen Führerschein überreicht. „Die sind aus allen Wolken gefallen“, erzählt Walter Späth und lacht. „Die haben fünf Mal gefragt: ,Haben Sie sich das gut überlegt?‘“

Denn auch wer seinen Führerschein absolut freiwillig abgibt, bekommt ihn nicht mal eben wieder zurück, wenn er es sich doch wieder anders überlegt. Er muss ihn neu beantragen. Das wusste Walter Späth – aber eben auch, dass es nicht mehr zumutbar gewesen wäre, weiterhin selbst zu fahren. „Ich kann das nicht mehr verantworten“, sagt er. „Lass da was passieren, das verzeihst du dir ja nie. Deshalb hab ich gesagt: Nix, des hat keinen Wert mehr.“

Natürlich hätte er seinen Führerschein auch einfach zuhause aufbewahren können, aber der 77-Jährige wollte lieber auf Nummer sicher gehen. „Weil bitzeln tät’s einen vielleicht doch manchmal.“ Ist der Führerschein weg, kommt man gar nicht erst in Versuchung, sich doch noch einmal hinters Steuer zu setzen. „Des war eine schmerzlose Sache, weil ich ja gewusst habe, den brauche ich nicht mehr“, sagt er. „Bloß am Auto hab ich gehangen. Der war 17 Jahre alt, aber noch super beieinander. Des hat mir schon wehgetan.“

Und auch von seinem Herrenrad hat er sich nur ungern getrennt – obwohl ihm das Aufsteigen wegen der Stange zuletzt ziemlich schwer gefallen ist. „Aber ich hab halt immer gedacht: Ich kann doch nicht mit einem Damenrad rumfahren.“ Inzwischen hat er eins, einen silbernen Flitzer mit tiefem Einstieg, und bereut beinahe, dass er nicht schon früher umgestiegen ist. Jeden Tag fährt er auf dem Radweg an der Mindel seine Runde, erst Richtung Stetten, dann zur Kapelle in Apfeltrach und wieder nach Hause.

Von dort geht es dann nicht selten gleich weiter zum Einkaufen. Zwar haben die Kinder mehrfach angeboten, das für ihre Eltern zu übernehmen, doch die wollen selbstständig bleiben.

Walter Späths Frau radelt vorne her, damit er sich an ihr orientieren kann und los geht’s. Die Getränke lassen sie sich bringen. „Früher sind wir nach dem Einkaufen ins Auto gestiegen und wieder heimgefahren. Seit wir mit dem Rad unterwegs sind, treffen wir einen Haufen Leute. Da dauert das Ratschen oft länger als der ganze Einkauf“, sagt Walter Späth und lacht.

Im September war er der Erste, der den Schein abgab

Damals in der Führerscheinstelle ist ihm das Lachen allerdings ganz kurz vergangen. Und zwar als er erfahren hat, dass er im September der erste war, der seinen Führerschein aus freien Stücken abgegeben hat. „Da war ich entsetzt.“ Schließlich müsse es doch mehr Senioren geben, die nicht mehr fahrtüchtig sind. „Des war ja bei mir schon kriminell“, gibt er offen zu. Walter Späth hofft deshalb sehr, dass sein Beispiel Schule macht.

Immerhin gibt es ab dem kommenden Jahr wie berichtet ein neues Angebot des Landkreises: Senioren, die ihren Führerschein abgeben, bekommen eine Jahreskarte für den Bus.