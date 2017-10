2017-10-02 00:41:22.0

Aufklärung Zyklusshow und Agentenspiel

Wie die katholische Kirche in Bad Wörishofen Eltern und Kinder unterstützen will

Erwachsenwerden ist nicht einfach. Was geht da im eigenen Körper vor? Antworten auf diese Frage gibt den Kindern natürlich die Schule, es gibt zahlreiche Veröffentlichungen in kindgerechten Büchern oder Zeitschriften. Trotzdem seien aber immer noch die „Eltern der Ansprechpartner Nummer ein, wenn es um Fragen körperlicher Entwicklung und Sexualität ihrer Kinder geht“, heißt es beim MFM-Projekt der Diözese Augsburg in Bad Wörishofen. MFM stand einst für „Mädchen für Mädchen“. Mittlerweile wurde dieses Projekt unter dem Titel „Männer für Männer“ auch auf Jungen im selben Alter ausgeweitet, also auf 10- bis 12-Jährige.

Elternvorträge, Workshops für Grundschulkinder und Veranstaltungen für junge Erwachsene ergänzen das Angebot. Allein im Jahr 2016 gab es deutschlandweit über 5000 mit mehr als 70000 Teilnehmern. In Bad Wörishofen gibt es am Mittwoch, 4. Oktober, zunächst einen Vortragsabend für die Eltern. Er beginnt um 20 Uhr im Pfarrheim von St. Justina, teilt Bad Wörishofens Pfarrer Andreas Hartmann mit. Pascal Gläser von der Beratungsstellte für Ehe- und Familienseelsorge in Augsburg gibt Einblick in das Projekt.

„Nur was ich schätze kann ich schützen“, lautet die Überschrift. „Wie Mädchen und Jungen ihren eigenen Körper erleben und bewerten, hat großen Einfluss auf ihr Selbstbild und ihr Lebensgefühl“, heißt es weiter. „Sich als Frau oder als Mann zu bejahen, ist eine ihrer entscheidenden Entwicklungsaufgaben.“

Was den Organisatoren wichtig ist: „Anders als im Schulunterricht beschränken sich die Workshops nicht nur auf die biologischen Fakten, sondern beziehen auch die so wichtige emotionale Ebene mit ein.“

Auf den Vortragsabend folgen dann die Kurse. Sie finden am Samstag, 21. Oktober, von 10 bis 14.30 Uhr im Pfarrheim von St. Justina statt. Anmeldungen nimmt Gemeindereferent Filip Bäder (filip.bäder@bistum-augsburg.de) bis zum 16. Oktober an.

Die Workshops werden aufgeteilt in „Zyklusshow“ für die Mädchen und „Agentenspiel“ für die Buben. Weitere Informationen sind im Internet unter www.mfm-programm.de zu finden. (m.he)