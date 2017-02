2017-02-17 06:11:00.0

Schießen Amberg hat die Schwabenliga im Visier

Während Frohsinn Mindelau den Klassenerhalt vor Augen hat, macht Schützenlust Amberg den zweiten Durchmarsch perfekt. Bald könnten sich beide Teams gegenüberstehen. Von Axel Schmidt

Bei den einen steht der Hugo kalt, bei den anderen ist die Lichtle-Maß schon vorbereitet: Die Luftgewehrmannschaften der Frohsinnschützen Mindelau und Schützenlust Amberg haben schließlich einiges zu feiern.

Während die Mindelauerinnen – die gesamte Mannschaft besteht nur aus Frauen – in der Schwabenliga schon vor dem letzten Wettkampftag den Klassenerhalt in der Schwabenliga so gut wie in der Tasche haben, stehen die Amberger Schützen seit dem vergangenen Wettkampftag als Meister der Bezirksoberliga Mitte fest. Und das als Aufsteiger.

„Wir haben einfach einen guten Mannschaftsgeist und erzielen konstante Ergebnisse“, sagt Anna-Lena Schropp. Die 18-Jährige ist das Küken der Amberger Mannschaft – und gleichzeitig die beste Schützin der ganzen Liga. 389,63 Ringe lautet ihr Durchschnitt nach acht Wettkämpfen. Beim vergangenen Wettkampf gegen den Verfolger FSG Römerturm Aufkirch 2 gelangen ihr 392 Ringe.

Kein Wunder, dass die Amberger dem im Frühjahr anstehenden Aufstiegswettkampf gelassen entgegensehen. „Wir gehen hin und schauen, wie es läuft“, sagt Anna-Lena Schropp. Genauso, wie sie es schon in den vergangenen beiden Jahren gemacht hatten, als sie nacheinander den Sprung von der Gauoberliga in die Bezirksliga und dann in die Bezirksoberliga geschafft haben. Die Ergebnisse sprechen jedenfalls dafür, dass die Amberger einen Platz in der Schwabenliga ergattern können. Mit ihren derzeitigen Mannschaftsschnitt von 1911,88 Ringen würden sie in der Schwabenliga Mitte gar auf Platz eins stehen.

Obwohl die höchste Liga Schwabens doch noch eine andere Hausnummer ist. Das zumindest sagt Verena Stich. „Es sind oft noch mehr Zuschauer da. Es ist nicht so entspannt.“ Die Mindelauer Spitzenschützin verfolgt die Ergebnisse der Amberger durchaus mit Interesse – und kann sich ein Duell unter Wettkampfbedingungen gut vorstellen. „Einmal haben wir einen Übungswettkampf gegen Amberg gehabt – und gewonnen“, sagt sie. Dass ihre Mannschaft die Klasse in der Schwabenliga hält, steht für Verena Stich außer Frage: „Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn das noch schiefgeht.“ Schließlich habe man vier Mannschafts- und zehn Einzelpunkte Vorsprung auf den Vorletzten (Tronetshofen-Willmatshofen). Vielleicht also stoßen sie in der kommenden Saison nach einem Wettkampf in der Schwabenliga miteinander an: die Mindelauer mit dem Hugo, die Amberger mit der Lichtle-Maß.