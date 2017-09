2017-09-30 08:49:00.0

Fußball Amberg will es Dirlewang gleich tun

Gegen den SV Egggenthal soll ein Sieg her, um den Anschluss in der Kreisliga zu wahren. Von Axel Schmidt

Was dem FSV Dirlewang in der Vorwoche gelang, soll nun auch dem FSV Amberg Auftrieb geben. Denn die Dirlewanger setzten sich im Kellerduell der Kreisliga Mitte gegen den SV Eggenthal einigermaßen deutlich mit 3:0 durch und haben damit die Gefahr des Abgehängt-Werdens erst einmal gebannt.

Für Schlusslicht FSV Amberg wäre ein Heimsieg gegen den Vorletzten aus Eggenthal also ebenfalls wichtig, nicht nur für die Moral. Denn mit einem Sieg könnten die Amberger die rote Laterne abgeben.

ANZEIGE

Der TSV Mindelheim ist derweil auf Wiedergutmachung aus – und freut sich beinahe, dass er auswärts in Fellheim ran muss. „Auswärts sind wir noch ungeschlagen. Nur daheim gibt es eine Packung nach der anderen“, sagte Trainer Marco Henneberg nach der jüngsten 0:7-Klatsche gegen den TSV Legau. Er hatte angekündigt, die englische Woche abzuwarten, um dann alles – auch sich selbst – auf den Prüfstand zu stellen. Denn: „Zurzeit zahle ich keine Vergnügungssteuer in Mindelheim. Die Situation ist auch für einen Trainer gerade nicht einfach.“ Die Mannschaft steht nun also in der Pflicht, die Schmach vom Legau-Spiel wiedergutzumachen. Das beginnt mit dem Auswärtsspiel in Fellheim, dann folgt das Heimderby gegen Kammlach, ehe man zum nächsten Derby nach Dirlewang muss.

Kreisklasse Allgäu 2 Der Knoten ist geplatzt beim FC Bad Wörishofen. Das Schlusslicht der Kreisklasse konnte am vergangenen Spieltag den ersten Sieg der Saison feiern – und sich dabei auf zwei Spieler verlassen. So stand André Warschun für den verletzten Umut Zambak im Tor – und spielte dank hervorragender Leistung zu Null. Das Tor des Tages zum 1:0-Sieg gegen Eppishausen gelang dann Tim Dames. „Wir haben ihn reaktiviert. Er wird uns bis auf weiteres helfen“, sagte Trainer Christian Vogel über den Stürmer, der eigentlich schon 2016 sein Karriereende verkündet hatte. Am Sonntag nun wollen die Wörishofer in Jengen nachlegen, um endlich aus dem Tabellenkeller zu kommen. Doch der Aufsteiger präsentiert sich bislang ordentlich, hat allerdings noch keinen Heimsieg einfahren können.

Relativiert werden muss diese Statistik, weil der FCJ bis dato fünf Mal in Fremde, aber nur zwei Mal zu Hause antrat. „Das Ungleichgewicht entstand, weil wir ein Heimspiel mit Bedernau getauscht haben. Aber es ist richtig, wir können mit unserer Heimspielbilanz bisher nicht zufrieden sein“, erklärt Abteilungsleiter Björn Bauer.

A-Klasse Allgäu 2 Kann der TSV Markt Wald (2.) an die Tabellenspitze stürmen? Dazu benötigen die Männer von Trainer Kara Sahin einen Auswärtssieg beim TSV Pfaffenhausen (5.) und Schützenhilfe vom FSV Kirchdorf (4.), der den Spitzenreiter aus Tussenhausen empfängt. Der FC Loppenhausen (3.) tritt derweil beim FC Rammingen (8.) und könnte sich bei einem Ausrutscher der beiden Erstplatzierten die Tabellenführung mit einem Sieg zurückerobern.