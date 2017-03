2017-03-07 07:15:00.0

Schießen Amberger Schützen sind uneinholbar vorn

Das Amberger Luftgewehrteam und auch die Unterkammlacher Pistolenschützen dürfen schon vor dem Saisonende feiern. Von Axel Schmidt

Die Schützen auf Bezirksebene biegen auf die Zielgerade ein. So manche Entscheidung ist jedoch schon vor dem abschließenden Wettkampftag gefallen.

Luftgewehr

Schwabenliga Mitte Wie berichtet, haben sich die Frohsinn-Schützen aus Mindelau am Sonntag trotz zweier Niederlagen im Heimwettkampf den Klassenerhalt in der höchsten Liga im Bezirk gesichert. Wie es aussieht, dürften sie in der kommenden Saison dann auf einen Gegner treffen, der ebenfalls aus der Region kommt.

Bezirksoberliga Mitte Denn die Schützenlust Amberg hat nicht nur den dritten Meistertitel in Folge gewonnen, sondern steht damit auch vor dem dritten Aufstieg in Serie. Der Spitzenreiter, der als Aufsteiger bisher alle Wettkämpfe gewinnen konnte, geht angesichts seiner starken Ringbilanz mittlerweile auch als Favorit in die Aufstiegswettkämpfe im Frühjahr. Im vorletzten Wettkampf besiegten die Amberger die Burtenbacher Schützen mit 5:0. Anna-Lena Schropp (388 Ringe), Carina Zacher (381), Marleen Klöck (385), Elena Zacher (375) und Johannes Schropp (385) sorgten für klare Verhältnisse und den neunten Sieg im neunten Wettkampf.

Auch die Dirlewanger Schützen durften jubeln: Sie bezwangen den Tabellenzweiten aus Klosterlechfeld mit 3:2. Manuel Salger, Sigrid Immerz und Josef Seeger sorgten für die Dirlewanger Punkte. Cornelia Gschwilm und Nico Stüber mussten sich ihren Gegnern geschlagen geben. Die Dirlewanger sind nun punktgleich mit Klosterlechfeld und können am letzten Wettkampftag noch einen Platz gutmachen. Gegner ist dann Hubertus Bronnen, das trotz der 2:3-Niederlage gegen die FSG Römerturm Aufkirch 2 den Klassenerhalt sicher hat.

Bezirksliga 3 Edelweiß Salgen verpasst es im direkten Duell mit Tabellenführer SV Alpenrose Roßhaupten, noch einmal ein Wörtchen um den Titel mitreden zu können. Salgen beendet die Saison auf dem zweiten Platz.

Luftpistole

Bezirksoberliga Nord Ebenfalls eine Niederlage gegen den Ligaprimus mussten die Salgener Pistolenschützen hinnehmen. Gegen die SG Niederrieden hieß es am Ende 2:3.

Bezirksliga 3 Durch einen 3:1-Erfolg bei Verfolger SG Klosterlechfeld haben sich die Pistolenschützen von Frohsinn Unterkammlach den Gruppensieg geholt. Mit 25:2 Punkten liegen Michael Dreher und Co. vor dem letzten Wettkampftag uneinholbar an der Tabellenspitze und können sich nun schon auf den Aufstiegswettkampf vorbereiten.