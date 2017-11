2017-11-07 14:30:00.0

Volleyball Applaus trotz Niederlage

Die Türkheimer Herren müssen sich Friedberg erst im Tiebreak geschlagen geben. Von Werner Klein

Das Bayernligaderby zwischen dem SVS Türkheim und dem TSV Friedberg II hielt, was es versprach: Ein packendes Volleyballspiel auf allerhöchstem Niveau zwischen zwei gleichwertigen Mannschaften. Am Ende unterlagen die Türkheimer dem Regionalligaabsteiger im Tiebreak mit 2:3 und kassierten so die erste Niederlage der laufenden Saison. All das, was Volleyball so attraktiv macht, konnte man zwei Stunden lang genießen: Wuchtige Angriffe wechselten mit spektakulären Abwehraktionen, variantenreiches Zuspiel mit erfolgreichen Blockaktionen.

Im ersten Satz hatte zunächst Friedberg mehr vom Spiel und gewann diesen mit 25:23. Offenbar waren die Türkheimer darüber doch etwas verunsichert, denn zu Beginn des zweiten Satzes lief nicht viel zusammen. Beim Stand von 0:5 musste bereits die erste Auszeit genommen werden, aber Friedberg punktete trotzdem weiter und erspielte sich zeitweise einen Vorsprung von sieben Punkten. Zwar kam Türkheim noch etwas heran, musste sich aber dann doch mit 20:25 geschlagen geben.

Obwohl man bereits mit 0:2 Sätzen im Rückstand lag, gaben sich die Türkheimer noch nicht auf. Lautstark angefeuert vom begeisterten Publikum kamen die Spieler um Kapitän Fabian Scherer immer besser in Fahrt. Der stark verbesserte Zuspieler Johannes Ackermann zog nun gekonnt die Fäden und setzte immer wieder mit Schnellangriffen Daniel Schneider und Sebastian Schorer ein, die fast nach Belieben punkteten.

Auch die Angriffe über den sprunggewaltigen Fabian Scherer führten zu sicheren Punkten. So wurde der dritte und vierte Satz jeweils mit 25:17 gewonnen – und der Tiebreak musste die Entscheidung bringen. Beim Seitenwechsel führte man noch mit 8:7, konnte diesen minimalen Vorsprung aber nicht ausbauen. Bei Stand von 10:10 brachten zwei Annahmefehler die Friedberger auf die Siegesstraße. Türkheim konnte nicht mehr kontern und weitere Eigenfehler führten zur 10:15-Niederlage.

Spielführer Fabian Scherer zog nüchtern Bilanz: „Statt der erhofften drei Punkte blieb nur einer übrig.“ Auch wenn das Spiel verloren wurde, so tröstete doch lang anhaltender Applaus die Türkheimer über die knappe Niederlage und das damit verbundene Abrutschen auf Rang fünf hinweg.