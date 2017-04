2017-04-28 06:58:00.0

Fußball Auch der Double-Traum platzt

Ist eine Saison mit nur einem Titel tatsächlich eine erfolgreiche für den FC Bayern? Wenn nein, was sind die Konsequenzen? Wir haben bei Fans aus dem Unterallgäu nachgefragt. Von Axel Schmidt

Die „Roten“ tragen Trauer: Durch die 2:3-Niederlage im DFB-Pokal-Halbfinale hat der FC Bayern München nach dem Champions-League-Aus in Madrid vor acht Tagen auch die zweite Titelchance verspielt. Woran lag es? Was muss sich in der kommenden Spielzeit ändern? Und kommt es gar zum sportlichen Super-Gau und der FCB verspielt auch noch die Meisterschaft? Wir haben bei den Fans des Rekordmeisters nachgefragt.

Bernd Feil etwa war hautnah dabei bei beiden Spielen. In Madrid erlebte der Sportfotograf aus Bad Wörishofen eine kämpferische Bayern-Mannschaft, die Real Madrid auf Augenhöhe begegnete. Nun gegen Borussia Dortmund hat er das letzte Aufbäumen vermisst – auch vonseiten der Fans. „Die Dortmunder Fans waren lauter.“ Was angesichts des Spielverlaufs letztlich aber nicht verwundert. „Bei Bayern ist man das Siegen einfach gewöhnt. Es ist alles so selbstverständlich. Aber als die Dortmunder jubelten, das war etwas fürs Herz. So soll es ja auch im Sport sein“, sagt der bekennende Bayern-Fan.

Im Pokalspiel selbst machte er die Auswechslung von Mats Hummels als Knackpunkt aus. „Von da an war der Wurm drin. Und am Ende hat, wie gegen Real Madrid im Hinspiel, das nötige Quäntchen Glück gefehlt.“ Für ihn ist es – gemessen an den Ergebnissen und den Zielen des FC Bayern eine „verkorkste Saison“. Schließlich habe auch Dortmund keine starke Saison gespielt. „Aber die stehen jetzt dafür im Pokalfinale.“

Für Roland Schwerter ist das allerdings kein großes Problem. „So ist der Sport, man kann eben nicht jedes Jahr das Double holen“, sagt der Vorsitzende der Bayernfreunde ’95 Unterallgäu. Dass Bayern-Trainer Carlo Ancelotti in der Kritik steht, kann der gebürtige Schöneberger, der dem Fanklub mit Sitz in Hasberg seit mittlerweile 22 Jahren voran steht, nicht nachvollziehen: „Man kann doch den Trainer nicht entlassen, wenn er Meister wird. Ich erinnere nur daran, dass auch ein Pep Guardiola in einer Saison ’nur’ Meister wurde.“ Den einzigen Vorwurf, den er dem italienischen Trainer mache, sei der, dass er zu wenig auf junge Spieler wie Joshua Kimmich setzt.

Doch das werde sich ändern, da ist sich Schwerter sicher. „Bayern wird im Sommer wieder investieren.“ In neue, junge Spieler, aber – so ist seine Hoffnung – auch an anderer Stelle: „Der Posten des Sportdirektors muss besetzt werden. Und da wünsche ich mir, dass einer aus der noch relativ jungen Garde wie ein Oliver Kahn mit ins Boot geholt wird und eine verantwortungsvolle Position bekommt. Es muss auch auf der Führungsebene über eine Verjüngung nachgedacht werden.“

Ähnlich sieht es Harald Beck. Der Ramminger ist stellvertretender Vorsitzender des Fanklubs Allgäu-Kurve ’86. Mit Blick auf das Karriereende von Philipp Lahm und Xabi Alonso sowie die alternde Flügelzange Franck Ribéry und Arjen Robben geht auch er von einer Verjüngung des Teams aus. „Dafür müssen sie aber Geld in die Hand nehmen. Denn aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum wird es noch etwas dauern, bis es einer nach oben schafft.“ Am Trainer will er nicht rütteln: „Mir fällt keiner ein, der es aktuell besser machen könnte. Ancelotti hat genug Erfahrung.“

Dass es eine Saison gänzlich ohne Titel werden könnte, daran denkt keiner der Befragten. „Vier Spiele und acht Punkte Vorsprung? Nee, das lassen sie sich nicht mehr nehmen. Bayern wird sicher Meister“, sagt Bernd Feil. Davon geht auch Harald Beck aus. Für ihn wäre es dann eine „durchschnittliche Saison“. Es nerve zwar, wenn man international immer gegen spanische Teams rausfliegt, aber „so ist es halt“. Dass Dortmund nun im DFB-Pokalfinale steht, ringt ihm sogar etwas Respekt ab: „Man muss schon den Hut ziehen, wie die die vergangenen Wochen nach dem Bombenanschlag sportlich gemeistert haben.“

Roland Schwerter sieht die Bayern-Saison keinesfalls als „verhaut“ an. Im Gegenteil: Mit den Erfolgen der vergangenen 20 Jahre gehe er demütig um. Denn: „Wenn man sich anschaut, wo zum Beispiel Mannschaften wie der AC Mailand oder Inter Mailand stehen, dann muss man schon auch mal die Kirche im Dorf lassen. Eine Saison, die mit der deutschen Meisterschaft endet, ist eine gute Saison.“