2017-04-23 09:29:00.0

Schießen Auch mit 72 Jahren nichts verlernt

Hans Hampp beendet in Oberneufnach eine drei Jahrzehnte lange Durststrecke als Schützenkönig. Bei den Nachwuchsschützen feiert eine junge Dame dafür Premiere. Von Karl Kleiber

Von 1970 bis 1987 war er kaum zu schlagen, denn er sicherte sich mit Spitzenergebnissen fünf Mal die Königskette und wurde vierfacher Vizekönig: Die Rede ist von Hans Hampp, der mit seinen fast 72 Jahren zu den ältesten Aktiven der Oberneufnacher Schützenvereinigung gehört. Nach einer Durststrecke von genau dreißig Jahren gelang ihm heuer mit einem tollen 4,4-Teiler wieder ein echter Meisterschuss, der ihm die Königswürde einbrachte. Bei der Jugend siegte Neuling Carolin Anderlik, bei den Pistolenschützen der routinierte Andreas Dietmaier.

Nach König Hampp kürte Vorsitzender Harald Lehner Robert Dietmaier mit einem glatten Fünfteiler zum Wurstkönig, Tobias Peter (7,0) folgte als Drittplatzierter. Vorjahreskönig Manfred Dietmaier, der Zwillingsbruder von Robert, wurde Vierter (10,2). Bei den Nachwuchsschützen gab es eine Überraschung: Die 13-jährige Carolin Anderlik trat erst im Herbst 2016 dem Verein bei und landete bei ihrem ersten Königsschießen mit einem 14,4-Teiler gleich einen Volltreffer. Jonas Six (24,3) und Maximilian Zech (26,8) folgten auf den Plätzen.

Pistolenschütze Andreas Dietmaier profitierte von der zweijährigen Sperre und wurde König, denn Arnold Baur, der im vorigen Jahr König war, hatte ebenfalls einen 45,8-Teiler geschossen. Dietmaier war 1998 Jung-Schützenkönig und 2012 bereits Pistolenkönig. Dritter wurde Manfred Dietmaier (48,2).

Neben dem Königs- gab es drei Finalschießen. In der Schützenklasse gewann Manfred Kögel mit 97,5 Ringen vor Stephan Egger (97,1) und Tobias Peter (93,9). Bei der Jugend war Jonas Six (96,9) erfolgreich. Zweiter wurde Maximilian Zech (84,1) vor Konrad Eberhard (83,1). Mit der Luftpistole holte sich Andreas Dietmaier (93,8) den Sieg vor Stephan Egger (86,6) und Stefan Bonk (83,3). Das Pokalschießen in der Schützenklasse gewann Manfred Kögel, in der Jugendklasse war Maximilian Zech siegreich und bei den Pistolenschützen ging der Pokal an Joachim Wagner.