Ski alpin Auf die Bretter, fertig – los!

Die Unterallgäuer Rennserie um den „Menz & Partner-Cup“ beginnt am 19. Februar mit einem Riesentorlauf. Von Axel Schmidt

Die Ski-Alpin Rennserie des Landkreises Unterallgäu, der Stadt Memmingen und drei Vereinen aus dem Oberallgäu startet dieses Jahr zum zweiten Mal unter dem Namen „Menz&Partner-Cup“. Rund 110 Kinder und Jugendliche von derzeit 15 Vereinen werden sich bei vier Skirennen messen, um möglichst viele Punkte für die Gesamtwertung zu erlangen.

Aktuell nehmen Rennläufer der Vereine TV Bad Grönenbach, SC Bad Wörishofen, FC Benningen, TSV Legau, SSV Markt Rettenbach, TV Memmingen, Naturfreunde Memmingen, RG Burig Mindelheim, SC Mindelheim, TSV Lautrach-Illerbeuren, TSV Ottobeuren und vom angrenzenden südlichen Landkreis der TSV Altusried, TSV Dietmannsried und SSV Wildpoldsried bei den Rennen teil.

Weitere Rennläufer von Vereinen aus dem Landkreis Unterallgäu und der Stadt Memmingen können jederzeit auch an der Rennserie teilnehmen.

Termine und Ausrichter 19. Februar (FC Benningen), 5. März (SSV Markt Rettenbach), 12. März (SC Mindelheim), 19. März (RG Burig Mindelheim).

Teilnahme Startberechtigt sind Schüler, Jugendliche und Erwachsene mit Wohnsitz oder Vereinszugehörigkeit im Landkreis Unterallgäu, der Stadt Memmingen, Altusried, Dietmannsried und Wildpoldsried. Es besteht Helmpflicht für alle Teilnehmer.

Modus Von den vier Rennen werden für die Gesamtwertung drei Rennen gewertet und ein Streichergebnis vorgenommen.

Siegerehrung Am 31. März wird vom TV Bad Grönenbach im Postsaal in Bad Grönenbach die Gesamtsiegerehrung ausgerichtet.

Anmeldung Für das erste Rennen, das der FC Benningen am 19. Februar in Unterjoch (Spieserlifte) austrägt, ist die Anmeldung nur im Internet über das Meldesystem www.raceengine.de möglich. Meldeschluss ist Freitag, 17. Februar, um 9 Uhr. Es sind keine Nachmeldungen möglich. Die detaillierte Ausschreibung kann im Internet auf der Homepage der Skiabteilung des FC Benningen unter www.ski-benningen.de oder www.raceengine.de abgerufen werden. Bei zweifelhafter Wetter- oder Schneelage gibt es am Samstag, 18. Februar, ab 19 Uhr unter www.ski-benningen.de oder Telefon 08331/9740689 Auskunft, ob das Rennen stattfinden kann.